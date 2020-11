Casado carga contra el “negacionismo” de Vox con la violencia de género: “Es letal”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que “no haya ideologías extremistas ni por un lado ni por el otro”, tras tachar el negacionismo de “letal”.

Casado ha participado en un acto del partido conducido por la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor donde se dio voz a mujeres protagonistas de esa lucha contra la violencia machista. Afirmó que no hay que poner “paños calientes” con la denominación de la violencia de género porque se trata de mujeres asesinadas por “hombres no hombres, animales y cobardes que no tienen ningún principio”. Subrayó que “¡claro que hay violencia de género!”, y pidió a las mujeres que denuncien su situación. “El negacionismo es letal para solucionar este problema”, subrayó.

Además, ha censurado con contundencia la postura negacionista defendida por Vox, refiriéndose a los partidos de extremos, por rechazar el concepto de la violencia de género y destacó que las medidas son compatibles para otro tipo de violencia, como la doméstica, pero “hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo”, subrayó Casado. A su juicio, lograr la igualdad real requiere “dejar claro que esta lacra tiene un componente específico”.

El líder del PP expresó su preocupación por el maltrato telemático que los jóvenes no saben percibir, por las mafias migratorias que “trafican con seres humanos” y explotan sexualmente a las mujeres o por la educación en igualdad.

Asimismo, denunció que el partido que hoy ocupa el Ministerio de Igualdad no apoyó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y puso en valor la labor desarrollada por los gobiernos del PP con medidas como las órdenes de alejamiento y protección, la prisión permanente revisable y la culminación de este acuerdo.