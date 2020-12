Crisis de gobierno: Carolina Darias, la favorita para Sanidad

El salto de Salvador Illa a la cabeza de lista del PSC para liderar la candidatura en las elecciones del 14 de febrero ha dejado una importante vacante en el Gobierno de coalición. En plena tercera ola y con la gestión de la campaña de vacunación en ciernes, en Moncloa consideran que se ha abierto una nueva fase en la crisis sanitaria, que permite ceder el testigo del Ministerio. No se trataría de una crisis de Gobierno de gran entidad, sino un movimiento quirúrgico para mover algunas piezas. Desde el Ejecutivo no revelan cuándo se producirá el relevo ni cuánto tiempo va a permanecer Illa al frente del Ministerio de Sanidad, ahora que se sabe que su futuro inmediato no está vinculado a la cartera.

La mejor ubicada dentro del Gabinete para tomar el testigo es la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, que ha seguido de cerca la gestión de la crisis sanitaria con las comunidades autónomas en los últimos meses. De hecho, es habitual que participe y comparezca junto a Illa en las ruedas de prensa posteriores al Consejo Interterritorial de Salud, el órgano creado “ah hoc” para, a través de la cogobernanza, compartir las decisiones sobre la pandemia con las CC AA, cuyos interlocutores conoce a la perfección. La ministra Darias tiene un perfil discreto pero sólido como gestora, pues antes de acceder a la cartera ha sido ex consejera de Economía de Canaras y ex presidenta del Parlamento Canario.

Esto abre de par en par al propio Miquel Iceta las puertas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, una cartera con plena interlocución con las autonomías y que en la pasada legislatura ya lideró una catalana, Meritxell Batet. Pedro Sánchez lleva tiempo buscando una salida en la política nacional para Iceta, se le ofreció ser ministro en el primer gobierno en solitario de los socialistas, por ello no sería extraño que sí aceptase ahora. Tras su negativa entonces, la opción de ser presidente del Senado. Iceta aceptó este encaje en la Cámara Alta, pero los independentistas le boicotearon y vetaron su salto a las Cortes.