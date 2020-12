El CIS certifica que el liderazgo de Salvador Illa se forjó en la pandemia

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha preguntado en dos ocasiones por la valoración que hacen los ciudadanos de los ministros del Gobierno desde la investidura de Pedro Sánchez. La primera fue en marzo, antes del confinamiento, y la última en octubre. En ese espacio de tiempo se ha consolidado el liderazgo de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad y le ha encumbrado como candidato ideal del PSC a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

Comparando ambas encuestas queda claro que la personalidad política de Illa se ha forjado durante la peor crisis sanitaria y económica que ha vivido España desde hace un siglo. Si en marzo el 62% de los españoles no sabían quien era su ministro de Sanidad, en octubre el 85% lo identificaba claramente. En ese momento, era el segundo ministro mejor valorado del gabinete con un 4,7 de media, por encima de la nota del presidente del Gobierno.

El barómetro de octubre sólo aprobaba un miembro del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Era la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que llegaba al 5 de media. Justo detrás, en segunda posición, se colocaba Salvador Illa, puntuado con un 4,7, una media que mejoraba significativamente el 4,2 con el que los españoles lo valoraban en marzo de 2020.

A principios de marzo, cuando la coalición daba sus primeros pasos y el coronavirus aún no era una amenaza de dismensión planetaria, el político catalán era casi un desconocido. El barómetro de ese mes recogía que el 62,1 % de los ciudadanos aseguraban no conocerle, y le daban un 4,2 de nota media.

Siete meses más tarde, con centenares de ruedas de prensa a sus espaldas, Illa era uno de los rostros más visibles del Ejecutivo. En octubre era el segundo ministro más conocido del Gobierno, solo por detrás de Pablo Iglesias. No llega al 15% el número de españoles que no sabe quién es y su valoración está cuatro décimas por encima de la de Pedro Sánchez, que se queda en in 4,3, frente al 4,7 del ministro de Sanidad.

En el último barómetro del CIS tras la ministra Calviño y Salvador Illa, se colocan la ministra de Trabajo (Unidas Podemos), Yolanda Díaz, se queda en un 4,6. Por detrás, están, Pedro Duque (4,4), que también merece mejor opinión que Sánchez, Carmen Calvo (4,3), José Luis Escrivá (4), Fernando Grande Marlaska (3,9), María Jesús Montero (3,9), José Luis Ábalos (3,8), Arancha González Laya (3,8), Reyes Maroto (3,8), Isabel Celaá (3,7), Carolina Darias (3,7), Alberto Garzón (3,7), Irene Montero (3,5), José Manuel Rodríguez Uribes (3,5), Juan Carlos Campo (3,4), Manuel Castells (3,4), Pablo Iglesias (3,4) y Luis Planas (3,4).