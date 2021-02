El ponente del Parlamento Europeo pide levantar la inmunidad a Puigdemont

El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo recomienda levantar la inmunidad al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Según adelantó el periódico Abc y ha sido confirmado por la Razón, el texto redactado por el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki aboga por tramitar los suplicatorios solicitados por las autoridades españolas. Ahora este informe será debatido por esta comisión parlamentaria el próximo lunes y votado un día después. Si todo sucede según lo previsto será el pleno de la Eurocámara el que tenga la última palabra en su sesión del mes de marzo.

Si el pleno Parlamento Europeo acaba votando a favor del levantamiento de la inmunidad, Puigdemont seguiría siendo eurodiputado pero se reanudaría la solicitud de euroorden realizada por las autoridades españolas a la justicia belga. Hasta el momento, los tribunales del país no han analizado el fondo de la cuestión. En el mes de enero, Bélgica denegó de manera definitiva la extradición del exconseller Lluís Puig al considerar que el Tribunal Supremo español no es competente para realizar esta petición, sin llegar a valorar la equivalencia de delitos por los cargos imputados a Puig. Tras este fallo, el equipo de la defensa de Puigdemont confía en que los tribunales belgas se pronuncien de manera similar, si finalmente la inmunidad parlamentaria es levantada.

El presidente de esta comisión parlamentaria, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vánzquez, siempre ha defendido que el levantamiento de la inmunidad no prejuzga el fallo de los tribunales belgas. “El comités de Asuntos jurídicos no es un tribunal, no examina ni el procedimiento judicial ni el sistema judicial o el ordenamiento jurídico del Estado miembro que pide el suplicatorio, ni tampoco la culpabilidad o no de los diputados”, aseguró en el mes de enero.

La Eurocámara tan sólo puede denegar el suplicatorio si está originado por las opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones o si el levantamiento de la inmunidad tiene como objetivo “perjudicar la actividad política del afectado y en consecuencia la independencia de la institución”, lo que en Derecho se denomina principio de fummus persecutionis. A pesar de la polémica que rodea la figura de Carles Puigdemont, una abrumadora mayoría de casos de suplicatorios acaban saldándose con el levantamiento de la inmunidad. En la pasada legislatura, el Parlamento Europeo tramitó 70 casos de este tipo y tan sólo en cinco de ellos se acabó rechazando esta petición.

BARCELONA, 14/02/2021.- La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, con el ex presidente Carles Puigdemont por videoconferencia, valora los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas hoy Domingo en el Hotel Barceló Sants de Barcelona.. EFE/Quique Garcia

La defensa de Puigdemont alega que en este caso se trata de un juicio motivado por la persecución política y que en España no podrá realizarse con las debidas garantías. Además, también defienden que el proceso de este suplicatorio no está siendo riguroso ya que el mismo ponente está examinando los tres casos de inmunidad. Aunque el contenido del informe que será debatido en la comisión parlamentaria el próximo lunes no se conoce en su integridad, todo indica que el eurodiputado búlgaro no ha tenido en cuenta estos argumentos.

El proceso del suplicatorio lleva más de un año pendiente de trámite. Llegó en el mes de enero, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictaminaba el derecho de los tres políticos independentistas a ocupar su escaño en el Parlamento Europeo. Las medidas restrictivas para luchar contra el coronavirus postergaron la reanudación del proceso, después de que el servicio jurídico de la Eurocámara avalara la validez de las reuniones telemáticas. Todas las sesiones de este caso han sido a puerta cerrada, tal y como obligan las normas de la institución.