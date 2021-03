El Tribunal Supremo remitirá esta misma semana la causa contra la ya presidenta del Parlament, Laura Borrás, para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien asuma la competencia y continúe con la investigación, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del propio Tribunal Supremo.

Una vez que se dicte el correspondiente auto de inhibición y toda la causa esté en el TSJ de Cataluña, la Sala de lo Civil y Penal del citado tribunal deberá nombrar al instructor del procedimiento, el cual una de las primeras diligencias que adoptará será citarla a declarar como investigada, aunque el día que fue citada en el Tribunal Supremo se acogió a su derecho a no declarar y aseguró que no lo haría hasta que se realizaran distintas diligencias que, según sostiene, acreditaría que no incurrió en ninguno de los hechos que se le imputan.

Laura Borrás, elegida diputada por Junts per Cataluña, está investigada por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos cuando. Era directora de la Institución de las Letras Catalanas. En concreto, el magistrado que hasta ahora instruía la causa, Eduardo de Porres, encontró indicios de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental , en relación con la adjudicación de 18 «contratos un total de 18 menores» por 259.863 euros, de forma «directa o indirectamente de manera arbitraria» a su amigo y también investigado en esta causa Isaías Herrero, un programador informático.