Arenas desmiente a Bárcenas: “No recuerdo que me hablara nunca de una caja B”

Javier Arenas ha negado en el juicio de la “caja B” del PP que percibiera cualquier tipo de sobresueldo en dinero negro, como mantiene Luis Bárcenas. El ex secretario general del PP ha insistido también ante el tribunal en que nunca tuvo conocimiento de la posible existencia de una contabilidad paralela en el partido.

Arenas ha negado que, como mantiene el ex tesorero, fuera él quien le instara a entregar a Rajoy el dinero que quedaba en esa supuesta contabilidad paralela tras estallar el “caso Gürtel”. “No recuerdo que Bárcenas me hablara nunca de una caja B”, ha asegurado el ex secretario general del PP. De esa supuesta reunión con Bárcenas se ha limitado a manifestar: “No lo recuerdo, pero tampoco es una situación muy extraña que si alguien me planteara un problema le remitiese al presidente para que lo resuelva”.

En su declaración por videoconferencia, ha insistido asimismo en que él nunca recibió donaciones de empresarios porque siempre “se ocupaba de temas políticos” y era el tesorero del partido quien “tenía todos los poderes económicos”. “Nunca he sido receptor (de donativos) ni he tenido reuniones con empresarios”, ha defendido.

Complemento de responsabilidad en nómina

Arenas ha dicho que únicamente percibió un complemento de responsabilidad, como secretario general, que estaba incluido en su nómina. “Todas las cantidades que he percibido han sido vía transferencia y están declaradas en el IRPF”, ha remarcado. El ex ministro no ha reconocido ninguno de los apuntes que Bárcenas le atribuye en sus anotaciones, sobre los que ha asegurado tener un “absoluto desconocimiento”.

Niega que hubiese una relación de jerarquía o dependencia entre el secretario general y el tesorero. “El tesorero nunca me comunicó los donativos que se recibían”, ha hecho hincapié.

Durante su testimonio, ha negado asimismo que entre el tesorero del partido y el secretario general existiese una relación de dependencia o jerarquía. O lo que es lo mismo: ha rechazado que tuviera que rendirle cuentas. El cometido tanto del presidente como de él era político, ha subrayado, mientras “el control financiero lo tenía el tesorero del partido”. “No he recibido nunca ninguna cantidad de empresarios y lo que he recibido del partido siempre lo he declarado a Hacienda”, ha vuelto a remarcar.

No le regalaron un reloj

Y cuando la acusación que ejerce el partido socialista valenciano le ha preguntado por una anotación del 15 septiembre de 2003 (once días después de que abandonara la Secretaría General) en la que figura “reloj Javier Arenas 700 euros”, ha negado que fuera un obsequio del partido por su despedida del cargo: “Recuerdo que se me regaló una bandeja”. De un reloj, nada de nada. Y lo mismo respecto a un supuesto pago de dos millones de pesetas, de los que ha dicho no saber nada “en absoluto”.

El ex titular de Trabajo -que ha reconocido que como ministro su sueldo menguó, aunque ha negado que el partido le compensara esa merma salarial con dinero de la “caja B”- sí ha reconocido que remitió al tesorero tanto al ex presidente del Senado Pío García Escudero como al que fuera presidente balear Jaume Matas.

Al primero, porque “hubo un atentado que causó daños en su vivienda”, aunque ha precisado que desconoce cómo se gestionó el préstamo del partido a García Escudero. “Un compañero me vino a trasladar una necesidad y le dije que lo hablara con el tesorero del partido”. Y respecto a Matas, ha recordado que tras dejar su cargo de ministro para presentarse de candidato en Baleares “tenía una urgencia de ingresos y le dije también que lo hablara con el tesorero”. Esa aportación, ha especificado, “me parece que figura en la contabilidad de nuestro partido durante un periodo corto de tiempo hasta que fue cargo electo en Baleares”.

La versión de Bárcenas

En su declaración, Bárcenas aseguró al tribunal que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como los ex secretarios generales del partido Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal recibieron sobresueldos con dinero de esa “caja B” y que él mismo se encargó de entregarles personalmente esos sobres en alguna ocasión.

El extesorero del PP -condenado a 29 años de prisión por las actividades corruptas de la primera etapa de la “trama Gürtel”- también señaló a Ángel Acebes y al que fuera vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, aunque en su caso precisó que él jamás les entregó esas supuestos complementos salariales opacos.

Bárcenas dijo que tanto los ex ministros Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo, como el ex senador José Miguel Ortí Bordás y el que fuera asesor del PP Pedro Arriola se habrían beneficiado igualmente de esos pagos en “B”. E incluso precisó que a partir del congreso del PP de 2008 él mismo se encargó de dar esos supuestos sobres tanto a Rajoy como a Cospedal.

Fue según su versión Álvarez Cascos, como secretario general del partido, quien tras la victoria electoral del PP en 1996 y la llegada al Gobierno, ordenó que se compensara a los diputados y senadores con dinero de esa contabilidad paralela la merma salarial que suponía para ellos dejar de percibir cantidades “en concepto de gastos de representación” que se abonaban hasta ese momento a través de la contabilidad oficial de la formación.