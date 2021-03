¿Quién es Ayman Adlbi, el presidente de la Comisión Islámica de España?

La Policía Nacional ha detenido en una operación antiterrorista a Mohamad Ayman Adlbi Adlbi, actual presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), máximo órgano oficial del islam en territorio nacional, según ha adelantado El Confidencial y confirmado LA RAZÓN.

Ayman Adlbi, médico de 74 años, de origen sirio, fue elegido presidente de la Comisión Islámica de España tras la muerte el año pasado de Riay Tatary. Según un perfil del experto en yihadismo Ignacio Cembrero, Adlbi, mantuvo estrechos contactos con Vanguardia Islámica, una corriente afín a los Hermanos Musulmanes, que luchó contra el régimen sirio de Hafez el Assad, el padre del actual presidente Bachar el Assad. Se exilió en España en la década de los 70 y se instaló en Granada.

En una entrevista en TVE en agosto de 2020, defendió la línea de su antecesor, el fallecido, Riay Tatary: “Vamos a seguir la continuidad del proyecto que fue adoptado por la comunidad musulmana, y llevado por el hermano Riay Tatary, en paz descanse”. Sobre la labor de la Comisión, indicó que “para entender que es la Comisión Islámica, hay que entender lo que no es la Comisión Islámica. No es un partido político ni es una ONG, ni pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales. La Comisión Islámica es el órgano interlocutor con el Estado para llevar a cabo el acuerdo que fue en 1992. La Comisión Islámica representa a los musulmanes integrados en las comunidades de las federaciones, pertenecientes a la Comisión Islámica. La Comisión Islámica no representa a todos los musulmanes, pero sí trabaja para todos los musulmanes”.

Son pocos los datos que se conocen sobre el detenido, ya que el contacto con los medios de comunicación, así como entrevistas se cuentan con los dedos. Lo que sí se sabe es que es autor de “Método Andalusí de Enseñanza del Árabe”, curso sobre el método andalusí adaptado a la lengua española.

¿Qué es la Comisión Islámica de España?

La Comisión Islámica de España es el órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración para la firma del acuerdo de cooperación con el Estado español aprobado en Ley 26/1992, y su posterior seguimiento.