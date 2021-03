Iglesias vaticina el archivo del caso Neurona: “No nos podemos permitir que salga ni media cuenta mal”

El ya ex vicepresidente ha cargado esta mañana contra la investigación policial sobre las cuentas del partido en relación al caso Neurona que ya investiga la Justicia. A su juicio, su partido no se puede permitir “que salga ni media cuenta mal” y ha vaticinado que se archivará la causa.

Ayer, un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía sembró dudas sobre la documentación aportada por Podemos al juez del “caso Neurona”, facturas incluidas, para intentar acreditar los trabajos supuestamente de carácter electoral para las generales del 28 de abril de 2019 por los que el partido de Pablo Iglesias pagó 363.000 euros a la consultora. En el informe -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la unidad policial concluye que “una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato” pues “parece tener otro fin que no es el de las elecciones generales del 28 de abril de 2019”.

En relación con esta información, el ya ex vicepresidente ha valorado en una entrevista en la Cadena Ser que la investigación policial a la que ahora se enfrenta Podemos es “el pan nuestro de cada día desde hace siete años” y respalda que las cuentas en su partido son correctas porque Podemos no se puede “permitir hacer ni media cuenta mal. No se nos permite ni un error”. Aún así, ha reiterado que su partido se encuentra “siempre a disposición de la Justicia” y ha pedido que “investiguen” lo que haga falta.

Ha criticado que las investigaciones, cuando se conocen “generan grandes titulares en la prensa o en la televisión, pero que cuando se archivan, hay una bola del desierto”.