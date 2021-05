Sánchez descarta un nuevo estado de alarma, si el Supremo tumba las restricciones: “Es el pasado”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy brevemente desde Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, de visita oficial en España. El jefe del Ejecutivo, a preguntas de los periodistas, se ha referido al caos jurídico que impera después de que se levantara -sin alternativa- el estado de alarma, tras seis meses de vigencia, y de que algunos tribunales superiores de justicia autonómicos no estén avalando las medidas restrictivas que demandan los gobiernos regionales. El último de ellos, el de Navarra.

Sánchez no ha especificado si su Ejecutivo tiene un “un plan b”, en caso de que el Tribunal Supremo no avale en casación los recursos de las autonomías que están teniendo problemas para sacar adelante las limitaciones de derechos (toques de queda, por ejemplo) con el beneplácito de sus tribunales superiores de justicia. Pero sí ha dejado claro que no cabe un nuevo estado de alarma.

El presidente ha apelado a la “seguridad jurídica” para señalar que “no hay ley orgánica que pueda sustituir a la Constitución”. “Es de primero de derecho”, ha llegado a decir, para responder a aquellos partidos de la oposición que piden una “ley de pandemias” como alternativa a la excepcionalidad. Una oposición a la que ha pedido “coherencia” porque “echan de menos” ahora el estado de alarma, cuando hace seis meses, cuando se aprobó, “votaron en contra”. Sin embargo, no solo el PP ha criticado esta actitud, también algunos barones socialistas y los socios del Ejecutivo han cargado contra el Gobierno por la gestión del fin del estado de alarma.

Un estado de alarma que para Sánchez “es el pasado”. “Hay que mirar al futuro, que es la vacunación”, ha señalado. En Moncloa entienden que se abre una “nueva etapa” un “escenario radicalmente diferente” en el que “como Estado soberano” no se puede mantener de “manera indefinida” algo que es excepcional, en alusión a la limitación de derechos fundamentales. “Solo podía estar vigente el tiempo estrictamente imprescindible para controlar la pandemia”, aseguran, recordando que la evolución de la incidencia acumulada ha sido positiva desde que se decretó la excepcionalidad, más de 360 casos, hasta ahora que se ha levantado en el entorno de 190.

Desde el Gobierno siguen manteniendo que las Comunidades Autónomas tienen “amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia”. “Tienen todas las herramientas de la legislación ordinaria que solo precisan el aval judicial si se pretenden limitar las libertades”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa. En este sentido, María Jesús Montero ha pedido a la Justicia “que respalde las medidas con escrupuloso respeto a las libertades de los ciudadanos”.

“Vacunar, vacunar y vacunar”

Tanto Sánchez como Montero han puesto todas sus expectativas de mejora de la situación epidemiológica en el buen rumbo de la campaña de vacunación. Se asegura que permanentemente se está “monitorizando las medidas que las CC AA puedan poner en marcha, pero la principal es que cuentan con un arsenal de vacunas para cumplir el objetivo de llegar, en torno al mes de agosto, al 70% de la población vacunada”. Desde el Ejecutivo se pide a las regiones que aceleren el proceso de vacunación. “La única herramienta real para dar por finalizada esta pandemia es la vacunación”, ha dicho Montero.