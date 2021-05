Sánchez pide a ERC que apoye un gobierno liderado por Illa y Rufián eleva sus críticas: “No creemos en ustedes”

A catorce días de la fecha límite para formar Gobierno en Cataluña y activar el botón electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha ofrecido a ERC “un gobierno de izquierdas liderado por quien ganó”, en referencia al candidato socialista Salvador Illa. En la sesión de control al Gobierno, el Gobierno se ha comprometido con ERC a cumplir “por supuesto” con la hoja de ruta de reeencuentro entre las sociedades española y catalana”.

Ha sido en una respuesta al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados cuando el líder del Ejecutivo ha defendido la necesidad de diálogo, después de que ayer precisamente Gabriel Rufián se mostrara muy crítico con el Gobierno por no contar con un plan B tras el fin del estado de alarma. Rufián interpelaba a Pedro Sánchez sobre los “planes” del Gobierno para el resto de la Legislatura y, con un discurso muy crítico, aseguró que si los independentistas querían dialogar y “hacer política” con Moncloa es porque se identifican como “lo contrario”. En un clima político crispado debido a las negociaciones enrocadas para formar gobierno en Cataluña, Rufián ha querido ser muy contundente contra Sánchez. “Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Yo no creo en ustedes. Creo en el momento histórico que nos ha tocado. No creo en su voluntad. Creo en su necesidad”, ha dicho.

Un discurso que el presidente del Gobierno ha tildado de electoralista y ha ironizado preguntando sobre si ERC se encuentra ya en campaña. “No sé si estamos en campaña, espero que no”, ha pedido, para asegurar que el Ejecutivo cumplirá con su hoja de ruta del diálogo entre el Gobierno y la sociedad catalana.