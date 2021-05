El informe del Tribunal Supremo no es vinculante

¿La decisión del Tribunal Supremo es vinculante en la concesión de los indultos?

No. Aunque el Gobierno debe contar con el preceptivo informe del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que fue quien condenó a los líderes del «procés», su decisión no es vinculante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

¿La Fiscalía apoya los indultos a los condenados por el «procés»?

No. Los fiscales del «procés» se opusieron rotundamente a la concesión de la medida de gracia por la «enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas».

¿Se ha pronunciado la Abogacía del Estado?

Los Servicios Jurídicos del Estado se han limitado a constatar –en representación de Hacienda, por el perjuicio causado por la malversación de dinero público para financiar el 1-O– que los condenados por este delito han prestado fianza para avalar los 4,1 millones que, según el Tribunal de Cuentas, costó el «procés».

¿Fueron los doce condenados los que solicitaron el indulto?

No, lo hicieron en su nombre diferentes asociaciones y particulares. De ahí que el Supremo haya preguntado su opinión al respecto a los condenados. Uno de ellos, Jordi Cuixart, no tardó en contestar en su cuenta de Twitter que no aceptarían «ninguna humillación»: «Ni arrepentimiento ni indulto».

¿Qué se prevé que decida el Tribunal Supremo?

A tenor de sus contundentes argumentos para oponerse a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y a la concesión del tercer grado a los condenados, lo previsible es que se oponga esgrimiendo la gravedad de los delitos cometidos y las elevadas penas impuestas, de nueve a trece años de prisión.