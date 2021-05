El juez rechaza que De los Cobos se reincorpore ya a su puesto porque la anulación de su cese no es firme

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló su cese como jefe de la Comandancia de Madrid. El Juzgado Central de lo Contencioso número 8 considera que la reincorporación a su puesto podría acarrear “perjuicios de imposible reparación” en caso de que esa resolución no sea confirmada, dado que el Ministerio del Interior la recurrió por medio de la Abogacía del Estado ante la Sala de lo Contencioso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó a De los Cobos “por pérdida de confianza” el 24 de mayo del pasado año por no haber informado del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco de la instrucción judicial de la causa del 8-M abierta por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que había impuesto al coronel el deber de reserva.

Pero después de que la Justicia anulase su cese, De los Cobos solicitó su reincorporación inmediata al frente de la Comandancia alegando los perjuicios que le generaría que la sentencia recurrida se confirme finalmente cuando haya pasado ya a la situación de reserva. Además, se quejaba de que le suponía una menor acumulación de puntos en el puesto que actualmente ocupa, lo que compromete su expectativa de ascender a general de Brigada.

La Abogacía del Estado adujo, sin embargo, que la reincorporación de De los Cobos ocasionaría un perjuicio irreparable a la Administración y a varios guardias civiles a los que les afectaría la restitución del coronel.

El magistrado Celestino Salgado, que fue quien anuló el cese de Pérez de los Cobos por ser contraria a derecho, indica en esta ocasión que pese a que resulta evidente el perjuicio que la actuación de la Administración ha causado al coronel, “que continúa en el tiempo en tanto no se produzca dicha reincorporación al puesto del que fue cesado”. Pero subraya que esa sentencia “no es firme”, por lo que puede “ser revocada por la Sala”.

La demora no frustra sus expectativas de ascenso

Pero lo que hay que esclarecer ahora -hace hincapié- es si ese perjuicio “es irreversible y de imposible reparación” y si la ejecución provisional de la sentencia “puede crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación”, como considera Interior.

Respecto de que la demora en su reincorporación pueda frustrar sus aspiraciones de ascenso, el juez replica que el mismo no se produce por estricto orden de puntuación derivado del proceso de evaluación y se remite en sustento de esa conclusión a los ascensos a general de Brigada acordados el pasado marzo.

Y teniendo en cuenta que De los Cobos no pasa a situación de reserva hasta el 13 de diciembre de 2024 (en caso de no ascender a general de Brigada), la Audiencia descarta que no pueda reincorporarse a su puesto en caso de que se confirme la anulación de su cese. “La posibilidad de que fuera admitido a trámite un eventual recurso de casación es una mera hipótesis que no podemos tener en cuenta en el momento actual”, señala.

Perjuicios en la Comandancia

Pero, sobre todo, el magistrado subraya que la ejecución provisional de la sentencia que reclama De los Cobos produciría “perjuicios a las personas que actualmente ocupan puestos en la Comandancia de Madrid y en la intervención Central de Armas y Explosivos”. De hecho, habría que cesar en su puesto al coronel que está actualmente al frente de la Comandancia.

De ahí que, aunque en estos momentos no se pueda determinar que la medida reclamada pueda abocar a situaciones irreversibles, el juez sí cree que “es susceptible de producir perjuicios de imposible reparación”, por lo que se opone a dar su visto bueno a la reincorporación a su puesto de Pérez de los Cobos.

Según exponía en su petición a la Audiencia la defensa del coronel de la Guardia Civil los únicos daños irreversibles y de imposible reparación son los que Pérez de los Cobos “lleva sufriendo desde hace ya casi un año, tiempo durante el que ha sido apartado de un destino mediando un acto nulo y arbitrario, que incurre en desviación de poder, en el que debía haber permanecido y que han de cesar para no perpetuar dicho acto arbitrario y nulo”.

La Audiencia Nacional anuló su cese al constatar que De los Cobos “informó desde el primer momento -a través de la cadena de mando- de la existencia” de la investigación al delegado del Gobierno en Madrid. Pero lo hizo, precisó, “hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones”. Por lo tanto, concluyó, esa destitución no fue ajustada a derecho.