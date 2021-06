Marruecos responde a la resolución del Parlamento: “Europa es un enano político”

¿Cuál es el valor de una resolución del Parlamento Europeo en materia internacional? ¿Cuál es el peso de la Unión Europea en la resolución de las crisis políticas en el mundo? La respuesta a estas preguntas puede resumirse en la famosa fórmula: “Europa es un gigante económico, pero un enano político”. La agencia oficial marroquí MAP ha reaccionado de esta manera a la aprobación de una moción por el Parlamento Europeo por la que se rechaza, pero no condena (lo que ha irritado sobremanera en medios saharauis) la utilización de menores en la crisis diplomática que enfrenta a Rabat y Madrid

“En la crisis bilateral entre Marruecos y España, algunos diputados europeos, alarmados por el vecino ibérico, empujados por sus motivaciones inmigracionistas y xenófobas, pensaron que era una buena idea enemistarse con el Reino, único socio fiable de Europa en la región. Se equivocaron. Su temeraria iniciativa no fue aprobada con la mayoría deseada y no reunió el apoyo esperado bajo la presión española. Además de que muchos eurodiputados no apoyaron este texto, varios de ellos denunciaron las agresivas maniobras de España para reunir el mayor número de votos posible durante la votación”, agrega.

Durante el debate y en el texto de la resolución, los eurodiputados, en su mayoría españoles, han dicho lo que piensan. Están en casa en el “Templo de la Democracia”. ¿No es así? Han criticado a Marruecos, han considerado que las fronteras de Europa comienzan en Sebta y Mellilia (Ceuta y Melilla), refrendando así un hecho colonial de otros tiempos, pero no han olvidado reconocer los esfuerzos realizados por el Reino en materia de migración, en particular el último anuncio de readmisión de menores no acompañados”.

En este sentido, se recuerda que el Parlamento Europeo “acoge con satisfacción el enfoque adoptado por las autoridades marroquíes el 1 de junio de 2021 para facilitar el retorno de todos los menores no acompañados identificados”.