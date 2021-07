Me gusta la vía Ayuso, pero prefiero hablar de la vía mediterránea

Carlos Mazón fue proclamado este fin de semana, como era previsto, como el nuevo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ha recabado, además, el apoyo total de la militancia con el 99,6% de los 847 votos emitidos. Es la gran apuesta de la dirección nacional del PP para relanzar el proyecto de los populares tras la victoria incontestable de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Él, por sus palabras, asume ese reto y está preparado por si el presidente socialista Ximo Puig convoca un adelanto electoral, aunque cree que no lo hará porque ese momento llegará «cuando a él le convenga, y no a la comunidad».

-¿Cuáles son las líneas generales de su proyecto?

-Buscamos una comunidad que pise fuerte, que sea vanguardia puesto que ha dejado de serlo. Una comunidad que no baje los brazos cuando la ningunean desde el Gobierno central, que no pide permiso ni copia el modelo catalán, el de la imposición, que tanto ha fraccionado a la sociedad catalana en los últimos años. Nosotros no queremos eso y lo evitaremos. Perseguiremos los impuestos bajos Queremos una comunidad bien vertebrada entre las tres provincias. En Valencia, Todo el mundo sabe que Ximo trata de hacer la Commonwealth, los sistemas coloniales en los que Inglaterra manda, es una manera muy sibilina de renovar los países catalanes, con el mando catalán sobre todos nosotros. Es lamentable que el presidente de la Generalitat esté en eso y con el PP valenciano eso jamás va a ocurrir.

-¿Qué tiene que hacer el PP para recuperar un feudo tradicional como Valencia?

-Yo soy presidente de diputación de Alicante y ejerzo labores de gobierno hacia la comunidad. Creo que nuestro ejemplo de gobierno donde gobernamos son claros. Defendemos el trasvase del Tajo Segura, que la comunidad tenga la financiación que se merece porque es la peor de España. Durante la pandemia hemos defendido a la hostelería y a los autónomos y un modelo turístico sin complejos puesto que no deja de ser atacado desde el gobierno de la Generalitat. Nosotros lo estamos explicando bien, que se puede gestionar mejor la sanidad, que no hace falta despedir a los sanitarios en plena pandemia a las puertas del verano. Que la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos es sagrada y no lo que está haciendo Compromís con el apoyo del PSOE más federalista de España. En resumen, pisar fuerte, que se deje de dividir a la sociedad valenciana entre los que hablan castellano y valenciano, entre los que quieren una educaron y otra, entre los que quieren eliminar las provincias. Se niegan a pensar que la suma nos hace más fuerte.

Cuando el presidente del Gobierno ningunea a la Comunidad Valenciana, Ximo Puig opta por callar Carlos Mazón

-¿Le gusta más el modelo Camp o de Barberá?

-Yo creo que estamos en el 2021 y tenemos que tener un modelo de 2021. No creo que haya que elegir. Me quedo con lo bueno de cada uno. Tenemos nuevos problemas y retos. Estamos preparados para afrontarlos. Creo que la comunidad valenciana tiene un acento propio muy marcado. Hay un orgullo de ser valencianos como en pocas partes. Aquí sabemos que nuestras singularidades o idiosincrasia comparte un orgullo de ser de aquí como de ser españoles del que no todo el mundo alardea y nosotros no tenemos complejos en esto.

-¿Cree que la corrupción seguirá lastrando al PP?

-Creo que cualquier tipo de corrupción que haya en cualquier partido o gobierno, además de al ciudadano a quien más hace es al partido. Es bueno recomendar que más de 200 cargos del PP han resultado inocentes en instrucción o sentencias. Conviene recordar que cada cargo del PP que ha tenido una sentencia por corrupción esta fuera del partido. No ocurre lo mismo con el gobierno de la Generalitat que tiene decenas de cargos imputados en sus puestos. Algunos por casos muy graves.

-¿Que se hizo mal?

-Aquellos casos nos avergonzaron a todos. No creo que sea un problema de hacer cosas mejor o peor. Algunos consiguieron trasladar una sensación generalizada que no se correspondía con la realidad.

-¿Usted seguiría la vía Ayuso?

- Sí claro, me gusta, pero prefiero hablar de la vía mediterránea. La vía de Ayuso es la del PP, de la libertad y a mi me gusta. Me gusta también la libertad a la valenciana con nuestro sello. Nuestro territorio tiene un mar que no tiene Madrid, un bilingüismo que no hay allí. Hay cosas generales de la ideología del PP que Isabel aplica en Madrid y me da envidia, como que las rentas sean más bajas, me da mucha envidia ver como en Madrid no se ha criminalizado a la hostelería ni se les ha señalado con el dedo como si se ha hecho aquí en la comunidad. Se les ha culpado de ser uno de los principales focos de contagio y sin haber un estudio que lo justifique. Cuando se hacen las cosas como en Murcia o Andalucía siento envidia de las demás comunidades. En Madrid o Murcia los padres eligen libremente la educación de sus hijos y aquí no.

-¿Cómo debe ser la relación con Vox y Ciudadanos tanto a nivel autonómico en Valencia como a nivel nacional?

-Afortunadamente soy una persona con pocos prejuicios. Cuando hay buenas iniciativas si son buenas para la tierra hay que apoyarlas siempre. He pactado presupuestos con Comprimís en la diputación de Alicante y estoy en las antípodas, pero si hay propuestas buenas hay que apoyarlas. La política frentista o antigua en función de dónde vienen las ideas, hay que superarla. Hay que ser más practico y abandonar esos prejuicios que son maniqueísmos baratos. A nivel nacional, tenemos que recordar que somos partidos distintos. No tenemos problema de hablar con Vox o Ciudadanos sobre impuestos o de la unidad de España. Ahora, si a mí me piden que niegue el cambio climático como hace Vox, o que diga que las autonomías tienen que desaparecer, pues no estoy de acuerdo. Pero hay grandes espacios para el encuentro y es necesario. Pero no me cabe duda de que ese espacio de encuentro estará liderado por el Partido Popular que dirige Pablo Casado porque es la única alternativa.

Sobre pactos con Vox y Cs: «La política frentista o antigua en función de dónde vienen las ideas hay que superarla Carlos Mazón

-¿Habrá adelanto electoral en Valencia?

-A mí de lo que no me cabe duda es que Ximo Puig convocará cuando más le convenga a él y no a la comunidad, pero se va a encontrar con la comunidad y el Partido Popular que desean tanto el cambio que va a dar igual cuando las convoque. Le recomiendo que las convoque cuanto antes porque evitará un peor resultado.

-¿Qué le parece la oficina del español que dirige Toni Cantó?

-Yo creo que va a salir bastante mejor que lo que los críticos vaticinan. Conozco a Toni, es un valenciano que ha defendido la convivencia del valenciano y del español en términos muy razonables valenciano y castellano. Creo que es persona adecuada para promocionar casi cualquier cosa, pero el español también. Es una iniciativa que va a sorprender, además con la capacidad de trabajo de Toni Cantó.

-¿Le gustaría repescar a Toni Cantó para su territorio?

-Toni se autoproclama como alma libre y a mí me gusta respetar en esa autodefinición. El conoce bien la comunidad y sus aportaciones serán bienvenidas. Tiene un reto en Madrid muy interesante y creo que hay que apoyarle.

Conozco a Toni Cantó y es una persona adecuada para promocionar casi cualquier cosa. Va a sorprender Carlos Mazón

-Casado quiere relanzar con usted el proyecto del PP en Valencia. De hecho, ha recibido este fin de semana el apoyo de la plana mayor de la dirección popular. Como en su día hizo Rajoy con su antecesora.

-Creo que afortunadamente con Casado la comunidad valenciana va a ser importante e influyente en España. Cuando Sánchez ningunea a la comunidad valenciana, Ximo Puig calla o aplaude. Aquí queremos lo contrario y trabajamos por ello. Casado apoya que la comunidad tenga la financiación que se merece y su agua. Todo esto son decisiones que toma Sánchez en contra de la comunidad con el aplauso de Puig. Creo que con Casado en el Gobierno de España vienen buenos tiempo para la comunidad.

-¿Bonig se aparta para que Casado llegue a la Moncloa?

-Isabel ha tenido un gesto que yo siempre le agradeceré. Defendió al partido en momentos muy complicados. Siempre tendré palabras de apoyo.