Cambio de portavoces en el PSOE: Héctor Gómez al Congreso y Eva Granados, al Senado

El 7 de mayo, Pedro Sánchez reunió a su Ejecutiva para analizar los resultados de las elecciones de Madrid. El secretario general del PSOE lo dejó muy claro, como explicamos al día siguiente en LA RAZÓN: no habrá adelanto electoral, transmitió sosiego a la Ejecutiva Federal, pero señaló un camino: «La renovación pendiente». El objetivo del presidente con estos cambios era recuperar la iniciativa política dar un impulso al partido mirando a 2023. El 10 de julio culminó la renovación del Gobierno y en octubre plantea un cambio sustancial, que siga esta misma estela, en la Comisión Ejecutiva Federal. Apostará por un adelgazamiento de la estructura y por perfiles más políticos, para iniciar después en cascada los congresos regionales. Sólo Madrid y Galicia tienen las espadas en alto, aunque nunca se pueden descartar sorpresas en algunas comunidades como Castilla y León. Eso sí, el secretario general no parece que vaya a tener ningún tipo de problemas porque su liderazgo –hiperliderazgo, dirían algunos– no está cuestionado en el seno del Partido Socialista.

Los cambios comenzarán el próximo lunes con la elección de nuevos portavoces en el Congreso y en el Senado. Fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN confirmaron ayer que serán Héctor Gómez en la Cámara Baja y Eva Granados en la Cámara Alta. El diputado por Tenerife, Héctor Gómez Hernández, que actualmente también es responsable de Relaciones Internacionales en la Ejecutiva socialista, cuenta con una valoración muy positiva dentro del partido porque «tiene desparpajo, es buen orador y no rehúye la pelea dialéctica». Además «es buen amigo del presidente», añaden los consultados. Sanchista de primera hornada, presidiendo la Gestora en Tenerife en 2017, durante 2018 y 2019 fue Director de Turespaña. Es graduado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Turismo, iniciando su carrera política como concejal en Guía de Isora. Ya fue diputado en 2015 en el Parlamento Canario y en 2019 fue elegido diputado al Congreso y es portavoz del PSOE en la Diputación Permanente.

Por su parte, Eva Granados es vicesecretaria del PSC y tiene experiencia en la lides parlamentarias porque ha ejercido como portavoz de los socialistas en el Parlament. Ligada al mundo sindical, formó parte de la Ejecutiva de Pepe Álvarez en UGT. En el ámbito político, es un perfil de la máxima confianza de Miquel Iceta y tendrá que pasar por el trámite de la designación parlamentaria que él no superó.

Los cambios en el Congreso Federal, que se celebrará en Valencia del 15 al 17 de octubre, se desconocen, aunque se da por seguro que tanto Adriana Lastra como Santos Cerdán tendrán gran protagonismo. Lastra es la encargada de poner hilo y aguja a las ponencias del congreso como vicesecretaria general, cargo que compatibilizaba como portavoz en el Congreso. Por poco tiempo. No se sabe todavía si continuará en este puesto en Ferraz o saltará a la secretaría de Organización, un puesto que parecía destinado a la otrora mano derecha de José Luis Ábalos, Santos Cerdán. Algunas voces en el seno del PSOE hacen una guasa sobre esta situación: «Tanto tiempo diciendo que era la número dos del partido para ser la número tres si al final se ocupa de Organización».

Sea como fuera, Adriana Lastra tendrá un papel determinante en la futura Ejecutiva de Sánchez, pero su dedicación al partido hace incompatible su continuidad como portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja. Por eso, el próximo lunes Sánchez tiene previsto proponer a la Ejecutiva cambios de calado en la dirección del grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, porque el periodo de sesiones empieza a partir del próximo 13 de septiembre. En el Senado porque Ander Gil es ahora presidente de la Cámara, sustituyendo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por lo que la portavocía está vacante, y en el Congreso porque además de Lastra es necesario sustituir a Rafael Simancas que ahora es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El presidente actúa con discreción y la configuración de la dirección de Congreso y Senado solo se conocerá cuando se haga pública el lunes y también se desconoce el alcance de la misma. Fuentes socialistas afirman que «solo se sustituirá a Lastra y Simancas». El resto de los miembros de la dirección –Belén Fernández Casero, Pepe Zaragoza, Susana Rosa, Guillermo Meijón y Felipe Sicilia– parece que continuarán, aunque en el caso del diputado andaluz algunas fuentes apuntan interrogantes sobre su permanencia.