Ximo Puig candidato único a la secretaria general de los socialistas valencianos

Ximo Puig no tendrá rival en su aspiración a revalidar la secretaría general del PSPV. A las ocho de la tarde ha finalizado el plazo para presentar candidatura y, aunque es algo inusual en el socialismo valenciano, no se han presentado más aspirantes.

El plazo terminaba a las 20 de la tarde y, por tanto, ha quedado ya proclamado como candidato. El presidente de la Generalitat se desplazó a la sede del partido en Valencia para formalizar personalmente su precandidatura, dentro del proceso para el decimocuarto congreso nacional del PSPV-PSOE, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en Benidorm (Alicante).

Desde esa misma sede, el presidente ha mostrado hace unos minutos su agradecimiento a las 326 agrupaciones del PSPV-PSOE y a los 17.000 militantes del partido, por el apoyo que le han mostrado a lo largo de todo este proceso y durante el día de hoy. “Desde que llegué a la secretaría general del partido en 2012 no he hecho otra cosa que intentar unificar el partido. No solo no sobra gente, sino que falta. Necesitamos personas nuevas”, ha señalado el secretario general de los socialistas valencianos.

Ha resaltado que en el PSPV “nuestras principios son los de la justicia social, del derecho al trabajo, la solidaridad y el humanismo progresista. Eso es lo que representa este partido, que es un partido abierto”.

El también presidente de la Generalitat dirige la federación socialista valenciana desde 2012, cuando se convirtió en el sexto secretario general de la historia del PSPV-PSOE tras obtener un respaldo del 61 por ciento y vencer a Jorge Alarte en el congreso celebrado en San Vicent del Raspeig (Alicante), recoge Efe.

Puig revalidó la secretaría general del PSPV-PSOE en julio de 2017, en el decimotercer congreso que se celebró en Elche (Alicante) y al que llegó tras haber vencido en primarias al alcalde de Burjassot (Valencia), Rafa García, con un apoyo del 56′7 por ciento de los apoyos .

Desde entonces, ha conseguido mejorar sus resultados electorales tras los comicios de 2019 y, por tanto, las peleas internas se han ido diluyendo. La única posición con peso a la que debía enfrentarse era a la del sector que encabezaba el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien tras ser la mano derecha del presidente Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido, fue relevado el pasado mes julio.

La oposición interna quedaba ya diluida. Además, en este cambio de Gobierno logró “colocar” en el Consejo de Ministros a una de sus personas de confianza, la ex alcaldesa de Gandia, Diana Morant, que sustituyó al ministro de Ciencia, Pedro Duque.

Estas dos circunstancias fueron entonces suficientes para poder asegurar que Ximo Puig no tendría un rival de peso o que, por muy extraño que pareciese en el PSPV, no habría quien se atreviese a plantar cara al político que ha logrado recuperar para el socialismo la Generalitat valenciana.