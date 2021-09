Iglesias sufre un escrache en su reaparición pública al grito de “¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el progreso?”

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha elegido la fiesta del centenario del PCE para reaparecer públicamente tras apartarse de la política después del batacazo electoral del 4-M. Una vuelta a la escena pública que viene precedida de su incorporación como columnista a varios medios de comunicación y de que comenzara como profesor investigador en la Universidad de Barcelona.

Además, se produce a pocos días de que la organización que fundó diera a conocer su decisión de nombrarle presidente de la Fundación 25-M, ligada al partido, donde hará tándem con su director, el también cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Una reaparición, la de hoy, en la que el ex líder de Podemos ha participado en una mesa redonda “Gobernar o tener poder”, junto al secretario de Estado y líder del PCE, Enrique Santiago, en la localidad de Rivas, en la que también se ha homenajeado al histórico dirigente Julio Anguita.

Sin embargo, el ex vicepresidente se ha visto obligado a paralizar su interlocución cuando, un grupo de asistentes le ha interrumpido al grito de “¿Dónde está el progreso?, ¿Dónde está el cambio?. Portando banderas republicanas, este grupo ha frenado la intervención de Iglesias, que también podía seguirse a través de las redes sociales y que justo en ese momento han optado por desconectar la emisión. A la vuelta, cuando el dispositivo de seguridad ha logrado desalojar a los jóvenes, el ex líder se ha referido a esta actuación: “Quiero dar las gracias a las servicios de orden que mantienen estos espacios”. A renglón seguido, ha vinculado este escrache a los “medios de ultraderecha”. “Los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista”.