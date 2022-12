Feijóo se ofrece a pactar una reforma del Código Penal y pide parar las cesiones al separatismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este martes a dar su valoración del actual contexto político. Y ha sido muy gráfico: por un lado, ha pedido al Gobierno que frene su “escalada verbal y de cesiones” al independentismo, llamando a la calma en medio de tanta crispación y descalificaciones; y, por otro lado, ha tendido la mano a Pedro Sánchez a pactar una reforma del Código Penal asimilándolo al resto de códigos penales europeos y si no, le ha exigido que convoque elecciones.

Feijóo ha iniciado su comparecencia anunciando que iba a ofrecer una salida a la “crisis institucional” que atraviesa España. En este sentido, lo primero que ha pedido al Gobierno es que rebaje su “escalada verbal” iniciada por Sánchez al hablar de “complot y golpismo” en España. “Basta ya de hablar de golpes de Estado, de intrigas contra la democracia, de llamar fachas con togas a jueces”, ha señalado. “Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país las mayores cotas de libertades y prosperidad económica”, ha añadido.

Lo segundo es parar la “escalada de cesiones al independentismo” y ha repasado los últimos 45 días de Sánchez: se ha derogado la sedición “a toda prisa”, en pleno puente y votando de madrugada un jueves; se ha anunciado la rebaja de penas de malversación a los condenados independentistas en el día del aniversario de la Constitución; y, la víspera de Nochebuena, se pretendía modificar el criterio de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para “incluir altos cargos del PSOE”, en referencia al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. “El lugar al que nos ha llevado Sánchez ni es normal ni es aceptable”, ha afirmado.

Lo tercero que ha querido valorar es sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha frenado la reforma para elegir a los magistrados del propio tribunal. “Ha habido pronunciamiento del TC que se refiere exclusivamente a la forma”, ha señalado, recordando que Sánchez pretendía cambiar dos leyes orgánicas que afectan al TC a través de dos enmiendas y “hurtando el debate parlamentario”. “El TC ha venido a garantizar el debate parlamentario”, ha añadido. “Por muy Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima de las leyes. Esto es España y esto es un Estado de derecho”, ha afirmado, y ha equiparado la actitud del Gobierno “con actitudes que antes se habían visto en el “procés”, como la “exclusión de la oposición”, la “postergación del parlamento”. “No solo se cede en todo a los independentistas, si no que se copia su estilo de hacer política”, ha aseverado.

Tras estas críticas, Feijóo ha tendido la mano para que las grandes decisiones de Estado, como reforma del Código Penal, tengan “consenso de Estado”: es decir, ponga de acuerdo a PSOE y PP. El líder popular ha querido mantener un tono conciliador para contrarrestar las críticas que recibe de los socialistas: “El presidente Sánchez tiene que parar esta decadencia”, ha señalado, antes de pedir que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa y se acuerde con los informes correspondientes para adaptarlo a la legislación penal europea. “Mientras sea presidente del PP, tendrá un aliado, porque no estoy dispuesto a que los líos en los que Sánchez se meta ,sean eternamente los líos de todos los españoles”, ha afirmado.

“La otra salida es la celebración de elecciones: negar esta posibilidad es querer avanzar por una agenda política que no esta validada por las urnas porque los electores no la conocían”, ha señalado, en alusión a las cesiones del independentismo, que no se desvelaron en la campaña electoral de 2019.