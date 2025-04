334.506,075 euros: cuál es el partido de España que más gasta para lograr un escaño en el Congreso y el Senado

En total, entre Congreso y Senado, en las elecciones generales, se reparten 350 y 208 escaños, respectivamente. Por tanto, sale un total de 558 asientos a elegir en las elecciones entre ambas Cámaras parlamentarias. Y el BNG y Coalición Canaria son las formaciones que han gastado más para conseguir representación parlamentaria que después han obtenido. El BNG, que es ahora mismo el segundo partido de Galicia, tan solo logró un escaño en el Congreso y un senador en el Senado pese a que gastó en campaña electoral un total de 669.012,15 euros. Coalición Canaria, con el mismo resultado electoral, gastó 424.621,16 euros, lo que se traduce en una ratio de 212.310,58 euros por asiento.

A partir de ahí, aparece Sumar. La candidatura de Yolanda Díaz contabilizó un gasto de 3.702.302,22 euros en la campaña electoral, lo que significa que cada diputado le costó conseguirlo 119.429,10 euros: cabe recordar que Sumar se quedó sin ningún representante en el Senado. Toda la representación que tiene en la Cámara Alta son senadores por designación autonómica.

Luego, ya vienen las formaciones independentistas y nacionalistas. En este sentido, Junts registró un gasto total de 867.560,60 euros en campaña, lo que se traduce en 108.445,08 euros por diputado y senador (en total, logró ocho pese a que tiene tres senadores más por designación autonómica). El PNV gastó 798.726,41 euros, lo que supone 88.747,38 euros por diputado y senador (consiguió un total de nueve). Esquerra llegó a 826.837,257 euros y supone 82.683,73 euros por representante; mientras que Bildu alcanzó 697.855,432 euros, lo que se traduce en 69.785,54 euros.

De los tres partidos con mayor peso parlamentario ahora mismo, la formación que más dinero destina para lograr un diputado es Vox (tiene 33 escaños en el Congreso y ningún senador), que dedicó 3.263.862,88 euros, lo que se traduce en 98.904,93 euros por representante. Luego está el PSOE, que consiguió 193 asientos entre Congreso y Senado con un gasto electoral de 11.258.376,65 euros, lo que equivale a 58.333,55 euros por asiento.

Finalmente, aparecen, UPN, que tiene un diputado y un senador, gastó 135.727,72 euros en las elecciones de 2023, lo que se traduce en 67.863,86 euros por representante. A partir de ahí, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat, que tiene un senador cada uno, gastaron 3.532,10 euros, 7.987,68 euros y 21.429,10 euros, respectivamente.





Ningún partido rebasó el límite de gastos electorales que marca la ley, que se calcula se calcula multiplicando por 0,37 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada formación política.

Las elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023, pero los gastos de cada partido en esa cita con las urnas no se han terminado de fiscalizar hasta hace bien poco. De hecho, el pasado viernes, el Tribunal de Cuentas publicó el informe de fiscalización de los gastos de la campaña electoral de cada partido y ahí aparece cuánto ha desembolsado cada formación con representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. En total, ha habido 16 formaciones políticas obligadas a presentar su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas para revisar si han cumplido con la normativa y no han rebasado el límite de gastos electorales que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral ya que, sin esa comprobación, los partidos no pueden recibir las subvenciones para cubrir los costes de campaña. El BNG ha sido el partido que más ha gastado para conseguir representación parlamentaria ya que cada asiento en el Congreso y el Senado le ha costado conseguirlo 334.506,075 euros.