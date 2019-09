¿Abstención técnica? Así se mofa Twitter de la propuesta de Sánchez a PP y Cs

El líder de Ciudadanos Albert Rivera sorprendía ayer a todos con una pirueta de última hora para investir a Pedro Sánchez mediante la abstención de PP y CS a cambio de que el PSOE renuncie al apoyo de Bildu en Navarra, se aplique el 155 si Torra incumple la ley y no incrementar la carga impositiva sobre familias y autónomos. El líder socialista no tardó en contestar argumentando que las condiciones se cumplen y reclamando una "abstención técnica" del centroderecha para facilitar la investidura y formar un Gobierno que necesita nuestro país con un claro eje progresista".

Pero.. ¿Qué es una "abstención técnica"?. Nada más conocerse la propuesta del presidente del Gobierno en funciones, el término comenzó a correr como la pólvora y los "tuiteros" dieron explicaciones para todos los gustos.

"El concepto «abstención técnica» es tan estúpido como el «cariño, no es lo que parece», «La abstención de Bildu en Navarra ¿fue técnica o no técnica?», o "Lo llama «abstención técnica» porque «dejarme que gobierne como me de la real gana» es muy largo", son alguno de los comentarios que podemos leer en Twitter.

El término se ha convertido en la estrella del debate político de las últimas 24 horas y numerosos "tuits" critican la floritura verbal de los políticos para no dejar las cosas claras ante los ciudadanos. "Abstención técnica", "presidente interino", "moción de censura instrumental" ¿Por qué son tan tramposos?, se preguntan muchos en la red de los 140 caracteres.