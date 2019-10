Los primeros materiales de los nuevos drones Predator B del Ejército del Aire llegarán el próximo mes de diciembre, en concreto en torno al día 12, a la Base Aérea de Talavera la Real desde la que operarán estos avanzados sistemas aéreos no tripulados que pueden ser utilizados en misiones de inteligencia para captar imágenes y vídeos.

Tiene una envergadura de 20 metros y 11 de longitud.

El Predator B del Ejército del Aire no cuenta con armamento por tratarse de un avión adquirido para misiones ISR (Intelligence, Search and Recognize). En el Ejército del Aire se denomina a este tipo de sistemas RPAS estratégico-operacional por su capacidad de cubrir necesidades en cualquier zona del mundo y en teatros de operaciones de gran extensión. Lo que hace diferente a este avión frente a los RPAS operativos actualmente en las Fuerzas Armadas españolas es su capacidad de operar vía satélite.

Formación de las tripulaciones.

Un RPAS tipo MALE es un avión con la cabina en tierra en lugar de a bordo. Es decir, la formación inicial necesaria para volar el Predator B es la misma que la de cualquier otro piloto del Ejército del Aire.

Un vez nuestros alumnos salen de la Academia General del Aire como pilotos van destinados a unidades de transporte, caza, helicópteros y ahora también, a unidades de aeronaves tripuladas remotamente, como el Ala 23. En resumen, la figura del comandante de aeronave no cambia en el Predator B.

La tripulación del Predator B está compuesta por un piloto y varios tripulantes. Aunque pueda parecer contradictorio operar un sistema aéreo no tripulado requiere mucho personal. La tripulación aunque no está embarcada, si que está en la ‘cabina’ del avión. La parte principal de lo que llamamos la cabina es la estación de control en tierra o GCS (Ground Control Station). En ella hay dos puestos que tienen control directo sobre la aeronave, el piloto y el operador de sensores. El operador de sensores no tiene la formación previa de vuelo de un piloto, pero sí que realiza, junto a este, una formación intensiva de un año aproximadamente en este avión y la operación de sus sensores.

Esta formación está dividida en una fase nacional y otra en Estados Unidos. La nacional se realiza en los centros de enseñanza del Ejército del Aire como son la Escuela UAS de Salamanca y el Centro Cartográfico de Cuatro vientos.

Además, debido a que la información de la misión se obtiene en tiempo real, existen otros puestos imprescindibles para que esa información obtenida por los sensores del avión sea útil. Fundamentalmente es personal especializado en análisis de imágenes que están formados en inteligencia e imagen.