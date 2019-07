¡"Asirón (ex alcalde de Pamplona) es un hipócrita"

Firmado por “insurgente”, detrás del que, al parecer, hay un colectivo, se formula “una crítica severa al ex alcalde Joseba Asiron y EH Bildu de Iruñea. Su comportamiento fue legítimo, pero no estuvo exento de hipocresía. Este ha demostrado que, dependiendo quien gobierna la ciudad se debe colocar o no la ikurriña en el balcón del Consistorio. Vamos, que cuando están ellos no hay que arriesgarse a montar trifulca alguna por intentar colocar dicha bandera. No vaya a ser que se estropee la fiesta y, con ella, su prestigio”.



A continuación, detallan : “nos explicamos. El pasado año, sin ir más lejos, cuando la decisión de colocarla o no era suya, Asirón tomó la decisión de representar a la ikurriña con un mástil vacío; entonces dijo que en representación de “identidades proscritas””.



“Así fue cómo lo dijo: “esas identidades proscritas, esas identidades que todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento”, recuerdan.



“En definitiva,--subrayan-- la ikurriña estuvo, como hemos dicho, representada por un palo largo y tieso, ese que sujetan las banderas y que sin estas quedan realmente tristes; más todavía cuando al lado hay otros mástiles con banderas (la española, por ejemplo) incluidas . Ya se sabe, en tiempos de la “nueva estrategia” y sobre todo gobernando, no se pueden asumir los riesgos que siempre conllevan la desobediencia”.



Por último, precisan que “vaya por delante que con estas líneas queremos reivindicar que la ikurriña pueda ondear en el balcón del Ayuntamiento de Iruñea (Pamplona). Y es que, pese a la negación del Estado, Navarra es Euskal Herria; incluso, si nos apuran un poco, podríamos decir que Euskal Herria es Navarra.