El PP avanza más detalles de su plan de vivienda para los jóvenes: más construcción y protección frente a la ocupación

El responsable económico del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha destacado este sábado, desde Sevilla, que el plan para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes desvelado ayer por Feijóo incluye como punto central que "se reconozca" la emergencia que existe y "las necesidades que los ciudadanos" necesitan que se solventen en una material que es "pilar del Estado del Bienestar".

Bravo apunto a que la propuesta "recoge y atiende las necesidades básicas" de los que mayores dificultades experimentan para poder acedera una vivienda, pero, a la vez, implica medidas concretas para proteger a los propietarios de la ocupación ilegal y el favorecimiento de la construcción de más viviendas para acabar con el déficit de, al menos, 160.000 inmuebles que estiman desde el PP que existe en nuestro país.

La vivienda, defendió el vicesecretario de Génova, es para su partido "el gran problema" de España y el origen está en la grave falta de oferta, ante lo que hay que, dijo, "tener más viviendas en alquiler social, que se puedan comprar y en mejores condiciones".

Como hizo este pasado viernes el líder del PP aprovechando su intervención en el Foro de la Toja, Bravo explicó que en las próximas semanas, antes de que finalice noviembre, presentarán todo el "plan completo" negociado y hablado con los agentes del sector de la vivienda y expertos que recoge todas las cuestiones que darán solución a esta problemática social estructural.

Con las que buscan hacer frente a las propuestas del Gobierno que son únicamente, defendió, "intervencionismo y control de precios, obteniendo resultados como el incremento de los precios, menos viviendas disponibles para poder ser alquiladas y perjuicio para el conjunto de los españoles".

Reprochó también el dirigente al Ejecutivo que opte por amenazar a las comunidades autónomas del PP diciendo que no les dará recursos si no aplican la Ley de Vivienda de Sánchez, que no es buena para el mercado de alquiler.