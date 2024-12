Los barones del PP no planean convocar elecciones anticipadas por la presión de Vox

Vox ha subido la presión y encarece su apoyo al PP en las comunidades donde gobierna de cara a la aprobación de los presupuestos. De fondo, la maniobra de Vox pasa por tratar de someter a Feijóo en su constante competición por el mismo espacio. Esta guerra busca que los presidentes autonómicos del PP no tengan otra opción que recurrir al adelanto electoral para volver a medirse en las urnas en un momento en el que el partido de Santiago Abascal resiste en las encuestas.

El PP no entrará en el juego de Vox. Nada más lejos de la realidad. Los barones del PP no planean pulsar el botón rojo, es decir, convocar elecciones adelantadas en sus comunidades ante la presión ejercida por Vox. El hecho de no conseguir atar las cuentas públicas -si finalmente sucede así- no implica el fin de la legislatura. Concretamente, fuentes del gobierno de Castilla y León, confirman a LA RAZÓN que la intención del presidente Alfonso Fernández Mañueco es la de agotar la legislatura. Si bien el partido de Santiago Abascal está complicando la negociación de las cuentas públicas porque ni se ha sentado a negociar, según abundan esta fuentes, lo cierto es que en el gobierno regional no condicionan el adelanto electoral a que haya o no presupuestos autonómicos. El propio Mañueco, el día de la Constitución explicó que su intención es "agotar la legislatura". Sobre los presupuestos aseguró que quieren "negociar con todos los grupos, presentar Presupuestos y aprobsarlos" y que los presentarán cuando tengan los "apoyos necesarios".

En Baleares, donde la ruptura de Vox con el PP se volvió a escenificar este martes en el Parlament tras que los populares se abstuvieran para que no decayera la Ley de Memoria Democrática a cambio de que la izquierda no obstaculice la recuperación del texto original del decreto de simplificación administrativa, la situación es similar. La presidenta de Baleares, Marga Prohens ha retirado el proyecto de presupuestos para 2025. Sin embargo, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico, la convocatoria de elecciones anticipadas es la "última opción", se explican en su gabinete.

Desde los gobiernos de Castilla y León como en Baleares se critica la intención de la dirección estatal, desde Madrid, de interferir en la política autonómica. La intención, según apuntan en Génova, pasa por hacer "oposición" a Feijóo en vez de trabajar para "reemplazar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los barones del PP buscan así que Vox se retrate, que sean ellos los que deban explicar ante sus votantes por qué dejan de apoyar a un gobierno de centro derecha, a la vez que sus posiciones más radicales en contra de las políticas más sociales, las que acaben desgastando a la formación de Abascal. Ya ocurrió, recuerdan en la dirección nacional.En Génova, eso sí, como ya ha publicado este diario, se da autonomía total a sus barones para pulsar el "botón rojo" si así lo consideran necesario.

En el PP se desbloquea el recuerdo del caso Monasterio en la Comunidad de Madrid, para aventurar cuáles pueden ser las consecuencias de Vox si tumban los presupuestos de los territorios donde gobierna el PP. La entonces líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, rechazó los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en 2022. Acto seguido, en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el partido perdió tres diputados, pasando de 13 a 10. Una decena de diputados que con la mayoría absoluta de Ayuso, resultaron insignificantes en la Asamblea de Madrid. Consecuentemente, el partido perdió totalmente el tirón electoral e influencia en la Comunidad de Madrid.