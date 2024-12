El PP da autonomía a sus barones para pulsar el botón rojo de elecciones ante la guerra abierta por Vox

El PP ya ve a un Vox crecido que busca más su rédito y hacer oposición a Feijóo que cooperar en la operación de tratar de reemplazar a Sánchez. Así, en las plazas autonómicas del PP observan ya como la dirección nacional de Vox trata de decidir la gestión más autonómica y marcar el rumbo.

Es por eso que ante esta operación de Vox en los territorios gobernados por el PP que pasa por condicionar los presupuestos -lo que debilita la acción de los gobiernos- en el PP juegan también todas sus cartas y en Génova dan autonomía a sus barones para pulsar el "botón rojo" de elecciones anticipadas ante la guerra abierta por Vox, según explican fuentes de la dirección nacional a este periódico. Es ya comprobado en la dirección del PP que los de Santiago Abascal buscan desgastar a los populares. Todo en un momento en el que en las encuestas tanto PP como Vox crecen, aunque en el PP, el incremento de Vox en las encuestas lo ven "circunstancial" debido a las consecuencias políticas de la Dana, pues, aseguran, Vox desde el 23J "está en caída". Aun así, el adelanto electroal, no en estos momentos el escenario más deseado para la dirección, que busca mostrar gestión frente a lo que denominan como "desgobierno de Sánchez" cercado por la corrupción.

Es el caso de las Islas Baleares , donde la ruptura total se evidenció ayer cuando la presidenta de Baleares Marga Prohens, anunció la retirada del proyecto de presupuestos para 2025 en la comunidad autónoma, después de que se produjera la ruptura con Vox. Los de Santiago Abascal en la región anunciaron que no apoyarían las cuentas públicas después de que el PP se abstuviera para facilitar que no se derogará la ley de memoria democrática. Los populares habían llegado a este acuerdo con la izquierda, después de que está se comprometiera a no obstaculizar la recuperación del texto original del decreto de simplificación administrativa, donde el PP había votado en a favor de varias enmiendas de Vox "por error". La tensión era evidente desde hace semanas, según dan cuenta en el ejecutivo autonómico, donde si bien reconocen que la relación se había deteriorado con Vox desde que éstos rompieran en julio en los gobiernos autonómicos del PP, sí había una relación de cooperación y se había -incluso- empezado a negociar los presupuestos autonómicos.

Así, la situación actual de ruptura es la crónica de "una muerte anunciada", según apuntan en el gobierno de Prohens, aunque, se conjuran para resisitr, sabiendo -eso sí- que lideran un gobierno en minoría y que, a partir de ahora, todas las leyes dependerán de Vox o del concurso de la izquierda. De cara a los presupuestos, el ejecutivo también tratará esta vía -hablar con la oposición- aunque no es demasiado optimista. Se trabaja ya con la vía de la prórroga presupuestaria y volver a principios de año a trabajar en los próximos presupuestos.

El escenario de adelantar elecciones autonómicas en Baleares está encima de la mesa, pero es la "última opción", según explican fuentes del ejecutivo autonómico. "Hay margen para seguir gobernando", explican. Ponen el foco, eso sí, en la voluntad de Vox, o ausencia de ella, para continuar. Sobre todo la de la dirección nacional del partido, donde creen que opera en realidad las decisiones del partido que luego ejecutan a nivel autonómico. Desde el gobierno autonómico explican que, después de que Prohens anunciara la retirada de los presupuestos, se puso en contacto con Génova para explicar la situación que atraviesa el parlamento balear. Según su versión, el PP respaldó a la líder autonómica. Aun así, el adelanto electoral sería una posición respaldada de manera casi unánime en la comunidad autónoma. Y es que en una reunión de partido, alcaldes y dirigentes regionales fueron quienes alentaron a la presidenta autonómica de que optara por el adelanto electoral. "A nosotros siempre nos gustan las noches electorales", explicaba ayer un cargo autonómico, que retaba así a Vox a dejar de apoyar oficialmente al PP balear.

Mientras, la dirección nacional del PP, apoya a su líder en las Islas Baleares. Fuentes del partido explican que es el presidente autonómico quien tiene la "potestad" de decidir cuándo se celebran elecciones autonómicas y que Génova apoyará la decisión de cada territorio. "La convocatoria es prerrogativa de cualquier presidente", abundan en la dirección del partido. Otras fuentes consultadas inciden también en "respetar" la autonomía del territorio. De hecho, en Génova se pone la mirada en Vox, quien creen que si tumba un gobierno del PP serán ellos quienes deban dar "explicaciones" de por qué "complican la vida" a un gobierno de centro derecha. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados mandó un mensaje a Vox. "Yo creo que Vox no debería equivocarse sobre quién es su adversario. Creo que sería importante que no se equivocase. Nosotros lo tenemos claro, nuestro adversario político es Pedro Sánchez y el PSOE". En el PP creen que Vox ha optado por hacer oposición al propio PP, en vez de trabajar para "acabar" políticamente con Sánchez. "Es salir al rescate" de Pedro Sánchez, sentenció Tellado.