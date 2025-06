La Audiencia ordena la detención del empresario que se reunió con la fontanera del PSOE

La Audiencia Nacional ha ordenado la búsqueda y captura del empresario Alejandro Hamlyn, a quien tiene pendiente juzgarle por un fraude del sector de los hidrocarburos de más de 150 millones de euros. La Sala de lo Penal le declaró primero en rebeldía y después ha ordenado su detención a las puertas de que se reanude la vista oral contra él y el resto de acusados este próximo lunes 30 de junio. De hecho, la Sala ha esperado durante un mes, ya que el juicio arrancó el 26 de mayo, pero el tribunal lo suspendió al no presentarse Hamlyn por encontrarse en Dubái.

El dueño del Grupo Hafesa se marchó a Emiratos Árabes poco después de reunirse con Leire Díez en un despacho de abogados de Madrid. La filtración del encuentro fue un escándalo ya que en él, la exmilitante del PSOE le pidió información negativa del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, Antonio Balas y de otros miembros de la carrera judicial y fiscal a cambio de ayudarle con la Fiscalía. El objetivo de Díez, según consta en las grabaciones de la cita, era poder emplear esta información para frenar los casos de corrupción que salpican al entorno más directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, los que afectan al hermano y mujer de Sánchez, respectivamente y también el conocido como caso Koldo.

A cambio, le ofrecieron sentarse con la Fiscalía Anticorrupción que pide para él más de 50 años de cárcel y, también, frenar una deuda del grupo Gafesa con el Gobierno vasco de 225 millones de euros. De hecho, estos fueron los dos reclamos que el empresario puso sobre la mesa en la reunión que celebraron por videoconferencia a cambio de filtrarles trapos sucios que, según dijo, tenía de la UCO. "Yo quiero un papelito firmado. Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto. (He hecho) trabajo de cirujano, con equipos ayudándome", incidió a lo largo de la conversación.

Marcha a Dubái

Sin embargo, esta reunión no solo no llegó a buen puerto, sino que se habría preparado para "desenmascarar" a la "fontanera" del PSOE. De hecho, Díez tanteó a más empresarios y abogados de este procedimiento, conocedora del malestar de algunos de los investigados con las pesquisas de la UCO. Sin embargo, sus promesas de pacto con la Fiscalía Anticorrupción no tuvieron reflejo en la realidad, ya que el Ministerio Público mantiene las acusaciones contra los implicados en esta causa de corrupción.

En lo que respecta a Hamlyn, la Fiscalía solicitó en la primera sesión de vista oral que se ordenara su detención. En la jornada señalada para cuestiones previas su abogado, el prestigioso penalista José Antonio Choclán, expuso que a su cliente le había sido imposible estar en el banquillo de los acusados porque no podía salir del país. Según explicó tenía impedida su salida de Dubái de manera "temporal" por el impago de una deuda. Al respecto dijo que la legislación de Emiratos Árabes no permite abandonar el país si la persona en cuestión tiene abierta una causa civil en su contra, como es el caso.

La Sala dejó el asunto en punto muerto unos días. Sin embargo, y como informó este medio, a la vista de que no había recibido información sobre su situación, el tribunal libró oficio a la Interpol a finales de mayo para que informase si Hamlyn tenía vigente una prohibición de salida de Emiratos Árabes por disposición del Tribunal Federal de Primera Instancia de Sharjah. Con todo, finalmente, se atendió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y se le declaró en rebeldía. Tras ello se ha ordenado su búsqueda y captura, por lo que el empresario podría ser arrestado en cualquier momento.

Se reanuda el juicio del fuel

En paralelo a ello, el tribunal se prepara para retomar este lunes la vista oral contra los acusados por este millonario fraude con el negocio de los hidrocarburos. Los magistrados pretenden seguir adelante con la vista oral aunque no esté presente el presunto cabecilla de los hechos. Cabe destacar que, días antes de su marcha, la Fiscalía, la Guardia Civil y la Abogacía General del Estado (que está personada en defensa de Hacienda por los delitos fiscales investigados) recibieron cartas anónimas que alertaban de una posible "fuga" a Dubái apenas semanas después de la reunión fallida con Díez. Según informó El Confidencial, estas cartas eran todas idénticas y contenían en el mismo texto en el que se advertía que el empresario estaría preparando su salida del país.

Hamlyn, por su parte, ha guardado silencio desde entonces. Solo lo rompió para conceder una entrevista telefónica al Correo en la que confesó que sentía "miedo" por la situación que se había generado tras desvelarse en prensa la reunión mantenida con Leire Díez. Al respecto, desmintió que tuviera información sensible de la cúpula de la UCO y dijo que todo lo que les "vendió" a los emisarios del PSOE fue falso. "No conozco a ningún político ni tengo información de nadie. Todo lo que dije en el vídeo es mentira. Les seguí el rollo. Les vacilaba", apostilló.

Este medio ha informado que los acercamientos de Leire Díez con investigados por la UCO no se ciñeron exclusivamente a este caso. En su busca de trapos sucios con los que intentar apartar a la UCO de las causa que cercan a Sánchez, se reunieron también con imputados del caso Koldo, como fue el caso del comandante Rubén Villalba.

A este mando del Instituto Armado también le prometieron una buena salida profesional, un cambio de abogado y un pacto con la Fiscalía Anticorrupción si aportaba información sensible que él controlaba por sus vínculos con el Servicio de Información de la Guardia Civil. También le requirieron trapos sucios de Víctor de Aldama para tratar de reducirle en su cruzada contra el PSOE. Villalba se negó en rotundo.

Con todo, la campaña trascendió las causas de corrupción de Madrid. Como adelantó este medio, el entorno de Leire Díez buscó también información sensible de jueces y fiscales de Badajoz que pudieran tener algún vínculo con la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Aunque el PSOE se ha desvinculado por completo de la ya exmilitante, consta cómo las actuaciones se intensificaron tras la retirada de la vida pública de Pedro Sánchez durante cinco días el año pasado. El foco se puso entonces en los medios de comunicación y en jueces y fiscales implicados en las causas clave contra Moncloa. Díez, por su parte, ha defendido en rueda de prensa que todos estos movimientos formaron parte de un trabajo de investigación que está realizando sobre los amaños de hidrocarburos.