Bildu avisa a Sánchez: "Esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad"

Bildu va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, aunque todavía se desconoce cuál ha sido el alcance del acuerdo con el PSOE. La justificación oficial del partido de Arnaldo Otegi es que el respaldo se debe a la necesidad de impedir que gobiernen PP y Vox, aunque este jueves ha desgranado algunos detalles de las exigencias que va a imponer durante esta legislatura: "Esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad". Es más, ha señalado cuál debe ser el camino para alcanzar la plurinacionalidad: Escocia y el Reino Unido. "Debe ser la legislatura para abrir nuevos caminos que otros Estados como el Reino Unido y naciones como Escocia ya están recorriendo: el de la democracia", ha afirmado la portavoz Mertxe Aizpurua.

De hecho, Aizpurua ha recordado cuáles son los tres ejes que van a marcar su actuación durante los próximos años: el autogobierno y la plurinacionalidad; los derechos sociales; y, la paz y convivencia en Euskadi, en referencia a beneficios para los presos de ETA.

Aizpurua ha querido hacer énfasis en que su partido es determinante para evitar que gobierne la derecha y eso ha querido recordárselo a Sánchez para que lo tenga en cuenta a la hora de hacer cesiones durante la legislatura. "Hoy aquí somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos hoy que el bloque reaccionario llegue al poder. Que nadie lo olvide. Porque no hay gobierno de progreso en este Estado, sin la concurrencia de las fuerzas soberanistas de Euskal Herria, Cataluña y Galiza. No hay gobierno progresista posible sin la asunción de la realidad plurinacional", ha resumido Aizpurua, quien ha señalado que la aspiración de su partido es la construcción de la República vasca.

En todo caso, advierte de que esta circunstancia no supone un "cheque en blanco" al Gobierno: es decir, avisa de que van a apretarle las tuercas. "Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy con nuestros seis votos, EH Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico", ha argumentado. "La oportunidad de encauzar y solucionar la gran asignatura pendiente de este Estado: abordar y aceptar su naturaleza plurinacional", ha añadido.