Bildu también exige el derecho a decidir para esta legislatura

Bildu ha aterrizado ya en Madrid con sus seis diputados y cinco senadores para afrontar una nueva legislatura en las Cortes. Y, sabiendo que vuelve a ser un partido determinante para la gobernabilidad si el PSOE consigue la investidura de Pedro Sánchez, Mertxe Aizpurua ha querido trazar ya sus líneas maestras este lunes en el Congreso: ha reclamado mejoras «en las condiciones de vida y los derechos» de la ciudadanía vasca; ha pedido el «avance en la defensa y reconocimiento nacional de Euskal Herria y la fórmula democrática para ello»; y, ha exigido que se trabaje en la contribución «al tiempo de paz y convivencia» que se ha abierto en el País Vasco.

En este sentido, Aizpurua ha querido reivindicar, además, que su formación ha obtenido más escaños que el PNV y, por lo tanto, ha venido a reclamar al PSOE que merece mayor atención en sus reclamaciones. De los tres ejes descritos, durante la pasada legislatura, la izquierda abertzale se centró sobre todo en el primero, llegando a conseguir importantes fotos con acuerdos en materia de pensiones o vivienda con el gobierno socialista. Del tercer eje también obtuvo réditos porque se ha puesto fin a la dispersión de condenados de ETA a pesar de que ahora buscan un paso más con la excarcelación de los presos de la banda terrorista. Del segundo eje, de momento, Bildu no ha conseguido ningún avance porque el PSOE se ha opuesto al derecho a decidir que la izquierda abertzale reivindica.

Aizpurua ha hecho referencia también al derecho a decidir y afirmó que debe ser «atendido esta legislatura» y ya hace unas semanas (justo antes del 23 de julio) anunció que la intención es traerlo al Congreso con un pacto previo con el PNV. De esta manera, la izquierda abertzale pone precio a su apoyo al PSOE ya que es la única formación a la que está dispuesta a respaldar porque se opone a un Gobierno del PP y solo está a favor de un gobierno progresista. «Una vez más, en estas elecciones han sido fundamentales Euskal Herria y Cataluña, quienes han frenado a la derecha y ultraderecha para apostar por la izquierda y el soberanismo», ha señalado Aizpurua en alusión a PP y Vox, pese a que los datos desmienten su afirmación porque los populares y los ultraconservadores han ganado apoyo tanto en el País Vasco como en Cataluña.

En todo caso, ha reivindicado que la posición del independentismo vasco y catalán ha quedado «reforzada» tras el 23J (pese a que la realidad también rebate su afirmación porque ha perdido nueve escaños) porque vuelve a demostrar «la realidad del Estado, un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir». «Esta es la realidad que las ultimas elecciones han vuelto a dejar de manifiesto y esta realidad creemos que debe ser atendida en la nueva legislatura», ha afirmado, insistiendo en el derecho a decidir.

Pese a la voluntad por traer con el PNV el derecho a decidir, Bildu deja entrever su rivalidad con el rechazo velado a que los nacionalistas vascos ostenten la presidencia del Congreso tal y como ha sugerido Coalición Canaria. «No tenemos constancia que ni el PNV ni otro grupo lo haya puesto sobre la mesa. De abrirse, lo analizaríamos y tomaríamos una decisión, pero a día de hoy no lo hablamos porque no está sobre la mesa», ha señalado Aizpurua, mostrando su incomodidad con esta carpeta. Es más, al ser repreguntada por los periodistas en el Congreso, aseguró que a su formación, como independentista, tampoco le interesa mucho está cuestión, que no ve «ni positiva ni negativa».

Lo cierto es que la rivalidad entre PNV y Bildu por obtener el mayor botín en los acuerdos con un Gobierno del PSOE va a ser uno de los mayores retos que se van a encontrar los socialistas en la próxima legislatura si consiguen la investidura de Sánchez. Ambas formaciones están muy igualadas en el País Vasco a votos y ambas pueden vencer en las próximas autonómicas. De hecho, estas dificultades que va a tener el PSOE para poder gobernar y contentar a todo el mundo las reconoció la propia Aizpurua.

Durante la legislatura anterior, el PSOE pudo manejar mejor esta circunstancia porque Bildu empezó a entrar en la ecuación de la gobernabilidad: ahora, la izquierda abertzale ya ha quedado «normalizada» por los socialistas y se han convertido en determinantes y, sobre todo, un poco más exigentes que hace cuatro años, tras las elecciones de 2019.