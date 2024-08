Carles Puigdemont: "Hay más aspavientos por imputar a la mujer del presidente que por aplicar la ley de amnistía"

Se esperaba la opinión del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont sobre la inminente investidura de Salvador Illa. Puigdemont, desde su residencia de Waterloo y usando sus redes sociales, ha publicado una extensísima carta de tres páginas en las que da su opinión bajo el título “Siete años en el exilio, la amnistía, la investidura y la prisión”.

Tras recordar que cuando huyó al extranjero “protegía” la institución de la presidencia de la Generalitat tras “haber sido ilegalmente destituida por la decisión del PP y del PSOE”, Puigdemont comienza un larguísimo razonamiento en el que reconoce que si vuelve a España, como aseguró que haría para poder acudir al debate de investidura, será detenido inmediatamente. Por ello apunta que “si se salen con la suya, imagino lo que me espera y lo que debo hacer”.

Al no haber sido visto beneficiado por la amnistía, Puigdemont está convencido que su estancia en la prisión sería larga, “quién sabe por cuanto tiempo”, aunque se niega a convertirse en “objeto de negociación”.

Para el ex president lo que se está viviendo es “un golpe de Estado híbrido”. Eso no hará que renuncia a sus aspiraciones independentistas porque “pertenecer al Estado español nos hunde en la decadencia en todos los aspectos”. Para Puigdemont, “en España las amnistías no amnistían”, asegurando que “hay más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno español y lo cita a declarar que no cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución”. Por ello, como conclusión y en tono amenazante, añade que “quien crea que esto no tendrá consecuencias, se equivoca”.