"Caso Koldo": un ex alto cargo de Transportes admite que no hay actas de entrega de todas las mascarillas

El Ministerio de Transportes no dispone de actas de entrega o albaranes de recepción de todas las mascarillas adquiridas en pandemia, lo que atañe a 2,8 millones de unidades adquiridas a Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo", que se repartió más de 16 millones de euros en comisiones tras la adjudicación de varios contratos por parte de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los presidían Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Pedro Sánchez.

Así lo ha reconocido en la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas, Jorge Meana, exresponsable de Presupuestos y Contratación del ministerio que dirigía José Luis Ábalos -pendiente de que el juez Ismael Moreno solicite al Tribunal Supremo (TS) su imputación. En su declaración como testigo, según esas mismas fuentes, ha asegurado que no constan documentos de recepción de las mascarillas entre Correos y Puertos del Estado ni otros "que tengamos firmados entre Correos y los destinatarios finales de las mascarillas". Según ha afirmado, supone que los destinatarios finales del material sanitario "firmaron algún tipo de documento, pero no nos fue tramitado".

El ex alto cargo de Transportes ha insistido en que no participó en los pagos a Soluciones de Gestión. "No tuve contacto con nada", ha dicho.

En la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, consta que de los cuatro millones de mascarillas que adquirió el departamento de Ábalos para distribuirlas a distintas administraciones públicas apenas se conservan albaranes de entrega de casi 1,2 millones, por lo que 2,8 millones se entregaron sin actas de recepción.

Ante el juez Moreno también han comparecido en calidad de testigos -a petición de la acusación que ejerce la Asociación Liberum- el ex secretario general de Correos Julio González y el presidente de la empresa Raminatrans, que se encargó de la distribución de parte de las mascarillas una vez estas llegaron de China.

González ha negado que recibiera órdenes de Ábalos o su entonces asesor Koldo García en diciembre de 2020 para la emisión de certificados sobre la distribución de las mascarillas. Según ha expresado, existe un certificado de Correos genérico sobre la entrega del material. El testigo ha explicado que Correo no disponía de medios suficientes para hacer llegar directamente el material sanitario desde China, por lo que se hicieron cargo de las mascarillas una vez en España y las guardaron en un almacén de Mejorada del Campo (Madrid), desde donde las distribuyeron a los distintos organismos.

Por su parte, el dueño de Raminatrans, Rafael Milla, se ha mostrado dispuesto a poner a disposición del juez diversa documentación en la que supuestamente figuran las controvertidas actas. "Todas las actas están a disposición de su señoría", ha insistido. Milla ha afirmado no conocer a Koldo García y respecto a Ábalos ha dicho que se lo presentó Francisco Toledo cuando era presidente de Puertos del Estado. Según las fuentes consultadas, el instructor ha reconvenido a alguna de las acusaciones al referirse reiteradamente a las conclusiones de la auditoría encargada por Óscar Puente, que ha llegado a calificar de irrelevante a efectos de la instrucción.