El CGPJ pide a Pedro Sánchez "contención" y "máximo respeto" al juez que investiga a Begoña Gómez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclama a Pedro Sánchez "contención" por sus críticas a la actuación del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En un comunicado acordado por unanimidad, el órgano de gobierno de los jueces se pronuncia así sobre la " valoración política de actuaciones de un juez de instrucción" efectuada por el presidente del Gobierno después de la decisión del magistrado de citar como investigada a su esposa el 5 de julio, que se dio a conocer en la recta final de la campaña electoral a las elecciones europeas.

El Consejo asegura que "una vez más" se ve en la necesidad de recordar, "en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial", que las resoluciones judiciales "si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna".

"Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuyen al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales", afirma la Comisión Permanente, que ha dado el visto bueno al texto presentado por el vocal José Antonio Ballestero.

"Los jueces, y el CGPJ así lo avalará -añade- deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales". Los ciudadanos, hace hincapié, "pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la constitución y al resto de su ordenamiento jurídico".

La réplica de Peinado a Sánchez

En esa segunda carta a la ciudadanía, el presidente del Gobierno se quejaba de que la decisión de citar como investigada a su esposa se había dado a conocer "sólo cinco días antes" de las elecciones al Parlamento Europeo, lo que calificaba de "extraño". "Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", lamentaba.

El instructor del "caso Begoña Gómez" defendió en una providencia su decisión de citar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno a solo unos días de las elecciones europeas. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid aseguró que "no conoce precepto alguno" en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que le impida "continuar el impulso" de la investigación.

Peinado calificaba de mera "costumbre" la norma no escrita que aconseja no acordar resoluciones judiciales que puedan interferir en una campaña electoral, una actuación que, insistía, solo es de aplicación "en caso de ausencia de ley". Asimismo, hizo hincapié en que ni la Junta Electoral de zona ni la Junta Electoral Provincial le han comunicado que alguna de las personas citadas como testigos o investigadas fuesen candidatas a los comicios del 9J.

La reacción de Pedro Sánchez se plasmó en una carta, la segunda que hace pública a cuenta de la instrucción del "caso Begoña Gómez", en el que el juez investiga un posible tráfico de influencias por parte de su esposa al avalar por escrito al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas. En su primera misiva, el presidente del Gobierno amagó con dimitir tras conocer que Peinado había abierto diligencias al admitir la denuncia de Manos Limpias y abrió un periodo de reflexión de cinco días apartado de la vida pública para sopesar su renuncia, que al final no se produjo.

Sánchez volvió a insistir en que "no hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes", por lo que considera la atribución a su esposa de un posible tráfico de influencias como una "mentira" y "un gran bulo".

Críticas de dos asociaciones judiciales

Dos asociaciones judiciales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente, reaccionaron a esa segunda carta del jefe del Ejecutivo, y tacharon de "muy poco edificante" que Pedro Sánchez, "máximo responsable del poder ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas".

"La percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia", señalaron en un comunicado en el que recordaban que los tiempos de la justicia "no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse, a los tiempos electorales".

Ambas asociaciones hicieron un llamamiento al respeto a la separación de poderes, "un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración política".