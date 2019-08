Ciudadanos reitera su “no” a Sánchez tras el “pacto de la infamia con Bildu” en Navarra

La portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha confirmado este jueves su no a la investidura del Pedro Sánchez tras el "pacto de la infamia con Bildu" en Navarra.

Roldán, que ha asistido este jueves a la sesión de investidura de la candidata socialista María Chivite en el Parlamento de Navarra, ha destacado que "después de ver este pacto de la infamia de la mano de Otegi queda muy claro que decirle no a Sánchez es decir sí a España".

"Hoy la libertad y la igualdad están en jaque en Navarra porque el Partido Socialista ha dejado el futuro de todos los navarros en manos de Bildu y Otegi", ha afirmado.

En su opinión, "entregar Navarra a Bildu es la madre de todas las infamias que ha cometido el señor Pedro Sánchez". Y ha señalado que "con este pacto con Batasuna se confirma que el señor Sánchez ha traicionado al constitucionalismo" y que "ha pisado una línea roja gravísima que es intolerable para todos los demócratas".

"Hoy hemos confirmado con este pacto quiénes son los aliados del señor Sánchez: aquellos que tienen como proyecto liquidar la democracia en nuestro país", ha subrayado.

Lorena Roldán ha afirmado que "el tema de Navarra es un asunto de Estado" y ha asegurado que "cualquiera que quiera ser presidente de España debería sentirse avergonzado y, sobre todo, debería condenar esta infamia".

Para la portavoz de Ciudadanos, el discurso pronunciado por María Chivite ha sido una "farsa" en el que "ha hablado muchísimo pero curiosamente ha guardado silencio en aquello más importante: quién es el colaborador necesario para impedir que haya un gobierno constitucionalista de Navarra Suma" en la Comunidad foral. "Ese colaborador es Otegi", ha aseverado Roldán, que ha acusado a Sánchez de dejar en manos del líder de EH Bildu "la agenda de los navarros".

En este sentido, ha destacado que "no hacía falta el apoyo del PSN" para facilitar la investidura del candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, como presidente de Navarra, sino que "simplemente tenía que abstenerse". "Ha quedado muy claro que Sánchez, siempre que tiene la oportunidad, no elige como socios a los constitucionalistas, prefiere ir de la mano de los populistas y nacionalistas", ha criticado.

"Somos conscientes que hoy hay muchos navarros que están preocupados al ver que su futuro está en manos de Bildu y de los nacionalistas", ha continuado Roldán, que ha querido mandar un "mensaje de esperanza" y ha recalcado que "no están solos, nosotros vamos a estar ahí, les vamos a estar apoyando" en la calle, las instituciones e instancias judiciales. "No renunciamos a defender la libertad y la igualdad en Cataluña y por supuesto no lo vamos a hacer tampoco en Navarra", ha concluido.