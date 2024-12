El coronel que condecoró a Aldama lo hizo tras la propuesta inicial de Villalba

El coronel Francisco José Vázquez, quien condecoró al empresario Víctor de Aldama, ha negado, durante su declaración en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado que la concesión de la medalla fuera una decisión suya, sino que lo fue a propuesta inicial del comandante Rubén Villalba. “Unos la evocan y yo las elevo a determinados estamentos superiores”, apuntó. Preciso que eso no quiere decir que "rehúse a su responsabilidad" porque en el momento que él lo traslada y eleva la petición hace suyos los elementos para concederla. El último en el eslabón, para conceder concesión de la medalla, es el ministro del Interior, en este caso Fernando Grande-Marlaska, pero aseguró: "Desconozco el papel del ministro. Es responsabilidad de cada uno de los escalones por el que pasa evaluar esa concesión", al tiempo que ha insistido en que, en cualquier caso, "soy yo el responsable de esa proyección". "El primero que las evalúa soy yo y las valido" por lo que los principales responsables son quien la propone y quien la evoca, precisó. “No son pocas las ocasiones en las que se concede una medalla y no se puede anticipar lo que vaya a ocurrir, años después", con respecto al condecorado. Se trató, por tanto, de una propuesta "unificada" y, en el caso específico del personal ajeno a la Guardia Civil, fueron unas 500 personas las que recibieron esa condecoración y recordó que es un procedimiento “técnico”, meramente del Instituto Armado.

La última vez que el coronel se reunió con De Aldama fue en 2023. “Siempre mi relación ha sido como representante de la Unidad” de la Guardia Civil y, el empresario, no le ha llamado tras su salida de prisión. "En ningún caso", apuntó. Sobre Koldo, y sin ánimo de “invadir la línea que no debería”, apuntó que tenía una relación más larga con el servicio de información y coincidió “profesionalmente con él en esta última etapa” y fue por él que conoció al empresario. Aseguró que no recuerda exactamente el momento en el que Koldo le indicó que estaba siendo investigado. "Había evocado que se sentía vigilado o que podría estarlo" algo que para el coronel fue "la primera noticia" y asegura que tampoco ha hablado con Koldo recientemente.

Además, la UCO no advirtió al coronel Vázquez de nada relacionado con Aldama. "A partir de un determinado momento, en el que existen cosas de coordinación, se evocó a Aldama, pero ya fue en 2024", respondió a la senadora de UPN quien le interpeló de cuándo comenzó a sospechar. Cuando tuvieron conocimiento de ello, "la reacción nuestra fue ponernos a disposición de la unidad de investigación para lo que consideraran oportuno".

También el coronel ha subrayado que, sobre el comandante de esa unidad, Rubén Villalba, que está imputado en el “caso Koldo”, y sin entrar en cuestiones profundas, dijo que no tuvieron ni "sospecha ni indicios" sobre conductas atípicas del comandante hasta el día de su detención. Asimismo, ha precisado que las dos conversaciones mantenidas con Villalba tienen lugar tras la detención de Koldo García y Víctor de Aldama donde "no había ninguna creencia por nuestra parte de que se estaba llevando a cabo ninguna actuación ilícita" y se hizo como un sistema de "revisión interna".

Sobre la investigación, aseguró que, aunque no iba a entrar en el procedimiento, es “erróneo que se hayan utilizado líneas telefónicas que tienen una única razón de ser, pero en ningún caso eran medios encriptados, ilocalizables o espaciales. Son teléfonos de prepago" por lo que se está generando una "fábula" estableciendo correlaciones que no tienen nada que ver con esa realidad.

La parte más bronca llegó con el turno del senador del PP, José Antonio Monago, quien fue muy incisivo en sus preguntas. El coronel indicó que no se considera amigo de Víctor de Aldama y que solo ha tenido una relación "profesional" donde las actividades de colaboración se iniciaron a finales de 2017, una relación que se inicia a través del comandante Villalba, pero el coronel Vázquez no le conoció hasta 2021 y dijo que le "sorprendió" la detención de Aldama.

Monago tildó de "denigrante" la imagen De Aldama en la que un guardia civil le cogía la cinta de un arma de guerra, la BMG, para mostrarle cómo disparar, dentro del curso de verano que tuvo lugar en el UAR, en La Rioja.

Preguntó si Koldo es experto en terrorismo yihadista o en los temas sensibles. El coronel indicó que, "en el ámbito de las necesidades de colaboración que tiene la unidad va desde los que consideran por razón de la materia a un rango más bajo de delincuentes, gente del ámbito técnico, del ámbito empresarial...", apuntó el coronel. Monago preguntó si el rango del comisionista era el de "delincuente", a lo que el coronel ha respondido que no viene a defender a ninguno de ellos pero "soy responsable de defender la colaboración que cada uno haya tenido en beneficio de la seguridad". El coronel insistió en que Aldama no recibió un "trato VIP, y que ese tipo de situaciones a veces han tenido ese tipo de actividades" y, aseguró, que no llamó a su homólogo del GAR para pedirle nada para Aldama. "Esa actividad no estaba dirigida a él, sino a compañeros del servicio extranjero".

El coronel coincidió con Víctor de Aldama en ese curso del UAR con la Universidad de La Rioja y también en una cacería y aseguró que ambas, "forman parte de las relaciones ordinarias de conciliación donde, en ambos, hay personas extranjeras. Es una actividad en la que se intenta buscar elementos de conciliación con nuestros socios". El coronel subrayó que "no parece que fuera un acto de instrucción" y que se produjo en el marco de un curso de verano que tenía por objeto visitar la parte más operativa de la Guardia Civil y, entonces, "nos refirió su interés por pegar unos tiros y se le concedió" donde, dijo, hay que tener en cuenta que era una persona de la que se conocía su pasión por este tipo de armas. Además, ha destacado que tenía uso de licencia de arma corta y “no pareció que protagonizase ningún tipo de peligro”. Entre alguno de los valores de Aldama, recordó el hecho de aportar una ayuda a una niña huérfana de la Guardia Civil.

Al finalizar, en el último turno de palabra el coronel Vázquez ha asegurado que "no descarto que se haya podido producir alguna deslealtad en el ámbito profesional" y que tratarán de mejorar los procedimientos. Asimismo, indicó que la actividad ilícita que pudiera llevar a cabo Koldo y Aldama se produjo paralela y ajena a la colaboración que pudiera tener con su Unidad.