El PP cree que el Gobierno "está acabado" y por eso "manda al inefable" Cerdán a Suiza para reunirse con Puigdemont

El nuevo intento de los socialistas de reconducir su relación con Junts tras el último episodio de tensión en el Congreso con la ley de Vivienda, es visto por los populares como la confirmación de que el Gobierno "está muerto".

Este viernes, una delegación del PSOE encabezada por el número tres de Pedro Sánchez, el secretario de Organización, Santos Cerdán, se reunió en Suiza con el expresident fugado de Cataluña, Carles Puigdemont, con el objetivo de limar asperezas en la relación entre ambos y asegurarse de que podrán contar con el voto de Junts a favor en la votación del techo de gasto que se celebrará este jueves en el Congreso. El expresident ya advirtió esta semana de que no podrían contar con su voto. Una nueva cita entre PSOE y Junts, que llevaba toda la semana preparándose, por la necesidad de los socialistas de recomponer la relación con los posconvergentes.

Ante esta tensa relación, el PP ya pone fin a la legislatura. "Repiten como loros que hay legislatura para largo pero, después de sufrir otro revolcón en el Congreso, han mandado al inefable Cerdán a Suiza para seguir regalando lo que es de todos". El portavoz del PP, Miguel Tellado, asegura que la reunión "es la prueba de que el Gobierno está acabado".

La votación de la senda de déficit del próximo jueves será clave para volver a testar el estado de fortaleza del PSOE tras asestar sus socios ya hasta 35 derrotas parlamentarias en esta legislatura. Es por eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató este viernes con su ronda con los presidentes autonómicos, de tratar de convencer a los presidentes autonómicos del PP -Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía)- de que el PP vote a favor de la senda de gasto. Algo a lo que los populares ya avisan de que no será así. El portavoz de asuntos económicos del PP, Juan Bravo, ya ha adelantado de que sus diputados se opondrán, tal y como ya hicieron en julio. "Si presentan lo mismo, la respuesta será la misma", según ha advertido en una entrevista en RNE. Para Bravo, con el techo de gasto propuesto por el Gobierno se rebaja más el déficit al que se pueden acoger las comunidades autónomas que el Estado, en una "desproporción" que no comparten, informa Ep. Además, ha lamentado que el Gobierno inste a su partido a permitir que se apruebe esta vez la senda de déficit porque "cuando le fallan sus socios, entonces mira hacia el PP". "El PP no sabe si va a haber Presupuestos Generales del Estado o no, lo saben Esquerra y Junts", ha añadido Bravo.