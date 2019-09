¿Cuál será el coste de esta «medida estrella» del Gobierno de Sánchez?

¿Cuál es el siguiente paso ahora que el Gobierno tiene el aval del Tribunal Supremo para proceder a la exhumación?

Técnicamente aún no lo tiene. Será la próxima semana cuando el Alto Tribunal notifique la sentencia al Gobierno y, desde ese momento, el Ejecutivo podrá proceder cuando estime oportuno a la exhumación. Carmen Calvo dijo ayer que se haría «cuanto antes», «lo más rápidamente posible».

¿Puede haber complicaciones de última hora para el Gobierno como ya ha sucedido anteriormente?

La familia Franco ha hecho pública su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional pero esa acción no tiene carácter suspensivo y parece muy poco probable a priori que este tribunal pueda suspender la ejecución de la exhumación. Otro de los pasos previos es la petición que se ha de cursar a la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caído para una autorización. Fue el propio Gobierno el que reconoció que el permiso del prior es necesario en el texto de uno de sus decretos. Sin embargo, este posible escollo no será tal ya que la comunidad benedictina ha afirmado en numerosas ocasiones que cuando hubiera un pronunciamiento en firme de la Justicia se acataría sin problemas.

¿Y la suspensión decretada por el juez Yusty?

Fuentes del Supremo confirmaron ayer a Ep que la sentencia que se notificará la semana que viene hará mención a la decisión del juez de lo Contencioso - Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, que paralizó la licencia de obra para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco. Por lo tanto, esto tampoco será un problema. En este sentido se pronunció la vicepresidenta Calvo ayer.

¿Cuándo se producirá la exhumación?

Como se dijo anteriormente, las declaraciones de la vicepresidenta apuntan a que el Gobierno no demorará la exhumación. Todo parece indicar que será llevada a cabo antes de la cita con la urnas del 10 de noviembre produciéndose una «contaminación» de esta polémica con la campaña de las generales por lo que el Ejecutivo socialista podrá apuntarse el tanto ante su electorado posicionado más a la izquierda. Sea como fuere, el Gobierno debe decidir en un próximo Consejo de Ministros

–no será este viernes– una nueva fecha para la exhumación. Ya avanzó entonces que instaría la intervención de la Delegación del Gobierno en Madrid para garantizar tanto la seguridad de los restos mortales del general Francisco Franco como del orden público durante la operación.

¿Qué procedimientos técnicos comporta la exhumación?

En primer lugar se debe retirar la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba. Tras la extracción del féretro se procede al relleno de la tumba con cemento y ladrillos y a la colocación de 6 baldosas de mármol negro para tapar el lugar que ocupaba la losa en la que podía leerse «Francisco Franco».

¿Cuál será el coste de esta «medida estrella» del Gobierno de Sánchez?

El pasado mes de enero trascendió que Patrimonio Nacional tenía previsto un presupuesto de 3.738,90 euros para exhumar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Sin embargo, a principios de julio, y tras una pregunta remitida al Portal de Transparencia, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad informó de que esa cifra se triplicaría finalmente hasta los 11.709,17 euros.

¿Es esa la cifra total de todo el procedimiento?

No. A esta cifra hay que añadir el coste de la inhumación. Tras una nueva pregunta en el Portal de Transparencia del Gobierno realizada por el diario «Público», se supo que el coste de esta parte del proyecto tendrá un coste para el Gobierno de 39.811,79 euros, lo que sumado al gasto de la exhumación y el traslado supondrá un desembolso de 51.520,96 euros. Es pertinente llamar la atención sobre el precio de la inhumación, que se queda a apenas 200 euros de los 40.000 euros, el límite que establece la Ley de Contratos del Sector Público para que se trate de un contrato menor, que estipula un procedimiento de tramitación y publicación con menores controles.

¿Quién estará presente durante la exhumación y la inhumación?

El Ejecutivo se ha comprometido a respetar el derecho de los familiares a estar presentes en la exhumación, traslado e inhumación de los restos de su abuelo, si así lo desean, así como a que puedan organizar una misa en el momento de la inhumación. En las actuaciones de exhumación, traslado e inhumación estará presente la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como Notaria Mayor del Reino. Lo que no se producirá en ningún caso en la inhumación es que se rindan honores militares a Franco por su condición de ex Jefe de Estado. Este puede convertirse en otro punto de fricción con la familia Franco ya que han solicitado que la inhumación del general se realice con toda la ceremonia a la que tiene derecho por graduación en el Ejército. Además, el Gobierno ha insistido en que no se permitirá «el acceso» de los medios de comunicación y de que «se adoptarán las medidas necesarias» con el fin de «evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido».