Arranca la construcción del buque insignia de la marina de guerra portuguesa, un portadrones de 107 metros de eslora

La Armada portuguesa anunció el pasado año que había encargado al astillero de Países Bajos Damen Shipyards Group el diseño, construcción y equipamiento de un buque polivalente de última generación, el más grande de su marina. El proyecto sigue un proceso de licitación europeo y está financiado por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la Unión Europea que forma parte de NextGenerationEU.

Tras aquel anuncio, la pasada semana se daba el siguiente paso: Damen Shipyards Group celebraba una ceremonia conjunta de corte de acero y colocación de quilla en Damen Shipyards Galati, Rumania, en un evento que marcó simultáneamente dos hitos importantes en la construcción de este innovador buque multipropósito.

El evento fue presentado por el director comercial de Damen, Jan-Wim Dekker, y contó con la presencia del ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, y el jefe del Estado Mayor de la Armada portuguesa, el almirante Gouveia e Melo, que afirmó que “se trata de un buque con un concepto revolucionario, concebido por la Armada portuguesa. Se trata de un buque multidominio, concretamente en los componentes aire, superficie y subsuelo. Puede llevar a cabo numerosas y variadas misiones, como la investigación científica y la experimentación relacionada con los drones y la robótica, así como el apoyo en situaciones de emergencia y desastres. Representa una ventaja significativa en costos de construcción, operación y mantenimiento, con una arquitectura modular abierta que permite una rápida adaptación según las misiones y tareas que se le asignen".

El buque multipropósito forma parte de la gama de buques de apoyo de Damen . La gama, que abarca entre 7.000 y 9.000 toneladas, aplica soluciones estándar comprobadas siempre que es posible para garantizar una construcción rápida, confiable y rentable. Teniendo en cuenta un concepto presentado por la Armada portuguesa, el astillero ha cooperado estrechamente con su cliente en el desarrollo de un buque para satisfacer sus requisitos específicos. El barco, el NRP Dom João II , ofrece una versatilidad inigualable, con capacidades que abarcan investigación científica y tecnológica, búsqueda y rescate, socorro de emergencia, así como seguridad marítima y monitoreo ambiental y meteorológico.

En reconocimiento de la creciente importancia de los drones y la tecnología autónoma en la vigilancia y el socorro de emergencia, el buque multipropósito es capaz de transportar y lanzar vehículos submarinos no tripulados (UUV), vehículos de superficie no tripulados (USV) y vehículos aéreos no tripulados (UAV). Para estos últimos, esto incluye una cubierta de vuelo de 94 x 11 metros.

El buque de 107 metros de eslora cuenta con una cubierta de 650 m2, apta para el transporte de hasta doce TEUs. Estos pueden utilizarse para alojar sistemas modulares específicos de la misión, como hospitales, cámaras hiperbáricas y equipos ROV, según sea necesario.

Para facilitar la exploración e investigación oceánica, el buque multipropósito contará con instalaciones de laboratorio de última generación y alojamiento para personal científico.

El ministro de Defensa, Nuno Melo, afirmó: «La vasta zona marítima bajo jurisdicción portuguesa representa una gran parte de las zonas económicas exclusivas de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Salvaguardar este dominio es esencial, en particular ahora que nos enfrentamos a una creciente competencia estratégica en el Atlántico Norte. Es imperativo que fortalezcamos nuestras capacidades para hacer frente a estas amenazas y proteger los recursos de nuestro fondo marino, que tienen un valor estratégico crítico.

“El futuro buque multifuncional es un elemento clave para responder a estos desafíos. Al incorporar tecnologías avanzadas como sistemas robóticos aéreos, de superficie y subterráneos, junto con inteligencia artificial, nos estamos posicionando a la vanguardia de la innovación marítima. Este buque no solo mejorará la eficacia y la seguridad de nuestras operaciones en el mar, sino que también contribuirá a diversos sectores, desde la vigilancia ambiental hasta la aplicación de las normas pesqueras y la investigación científica”.

El NRP Dom João II está previsto que se entregue en el año 2026, momento en el que se unirá a otros dos buques construidos por Damen, el NRP Bartolomeu Dias, de 122 metros de largo, y el NRP D. Francisco de Almeida .

Para el ámbito de operaciones de investigación y seguimiento oceánico, el buque estará equipado con laboratorios y alojamiento para el personal científico. En el aspecto de apoyo naval, el buque construido por Damen tendrá numerosas características de diseño para permitir tales operaciones. Este comprenderá una rampa de popa para UUV y USV (vehículos submarinos no tripulados y vehículos de superficie no tripulados), así como una plataforma de vuelo de 94 x 11 metros y hangares para UAV (vehículos aéreos no tripulados).

El nuevo buque recibirá la nomenclatura de Plataforma Naval Multifuncional (PNM) y, para hacer honor a su nombre, el astillero y la Marina portuguesa han colaborado estrechamente para incorporar versatilidad futura en el diseño. Este consta de una cubierta de carga de 650m2 y espacio para doce contenedores de 20 pies. Por lo tanto, se pueden instalar según sea necesario sistemas modulares como instalaciones hospitalarias en contenedores, cámaras hiperbáricas o equipos ROV.

La plataforma, que ampliará las funcionalidades de un buque de vigilancia oceánica e investigación oceanográfica a otros escenarios, concretamente de emergencia, estará preparada para llevar a cabo diversas actuaciones, “también dispondrá a bordo de laboratorios, puestos de asistencia médica y capacidad de desplazamiento”. Esta plataforma también tiene un concepto completamente revolucionario de carácter modelador, determinado por la capacidad de la plataforma de adaptarse rápidamente dependiendo del tipo de tareas a realizar y la ubicación geográfica en la que tendrá que operar”, afirmó el Jefe del General Estado Mayor de la Armada.

Para la Armada, esta plataforma es un paso hacia la innovación, pero también es “una ventana abierta al futuro”, añadió el almirante Henrique Gouveia e Melo.