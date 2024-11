La Razón e INDIE reúnen a los mayores expertos en logística y material de las Fuerzas Armadas y la industria para hablar de futuro

La Razón e INDIE han querido cerrar el 2024 con un repaso a la situación de los proyectos de las bases logísticas de las Fuerzas Armadas como pulmones de transformación e innovación. El propio concepto de base logística en sí, incluye por definición un espacio para cada capacidad que las Fuerzas Armadas prevén incorporar en el futuro, lo que las convierte en verdaderos oráculos de capacidades. Hay que resaltar que la importancia de la logística militar está más de actualidad que nunca tras la DANA y los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas, tanto in situ como desde los centros desde donde se dirigían los despliegues a cientos de kilómetros de distancia.

Con este fin, La Razón e INDIE reunirán el próximo lunes a partir de las 16 horas en la sede del periódico (C/Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027, Madrid), a los mayores expertos en logística y capacidades futuras de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y de la industria sectorial.

El encargado de abrir el evento será el director de La Razón, Francisco Marhuenda, que dará paso al director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa (DGAM), almirante Aniceto Rosique, que ofrecerá una visión general de situación.

A continuación, el periodista Miguel Gómez, director general de INDIE, entrevistará a un portavoz de Indra en un breve one to one con el campeón nacional de Defensa.

La primera mesa llegará precedida de una intervención del jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio (MALOG), teniente general José Luis Pardo Jario, que hablará del gran proyecto de base logística del Aire: la BACSI. A continuación, el propio teniente general moderará una charla con portavoces de TRC e Hisdesat.

La segunda mesa seguirá el esquema de la anterior, aunque en esta ocasión, el jefe de Apoyo Logístico de la Armada (AJAL), almirante Ignacio Frutos Ruiz, hablará del Arsenal Inteligente. El AJAL también moderará una charla con portavoces de Oesía y Thales.

La tercera mesa será para Tierra. En ella, y tras una intervención del jefe del Mando de Apoyo Logístico, teniente general Fernando García y García de las Hijas sobre la BLET, cuyo proyecto ya cobra vida en Córdoba, el teniente general charlará con Escribano y Sicnova.

El evento lo cerrará el director general de Industria de Defensa (DIGEID), teniente general Miguel Ivorra, con un repaso general del momento y lo que se espera a futuro.