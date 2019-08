Diversidad de opiniones en Podemos por la cancelación del concierto de C. Tangana

Sin embargo, ciertas cabezas de Podemos han criticado esta decisión; sin ir más lejos, su líder, Pablo Iglesias . El diputado escribió que “no le gusta C. Tangana, pero le parece vergonzoso que le prohiban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura”. Y, además, puso una canción de Los Chikos de Maíz que va en contra de C. Tangana, llamada “Los pollos hermanos”.

Elkarrekin Podemos arguyó como motivo principal que el artista “reproducía la cultura de la violación” , por lo que veían conveniente no contar con él para las fiestas. Dicen que “aunque respetan la libertad de expresión, critican de forma tajante las letras musicales que son descaradamente machistas, sexistas, homófobas o racistas”. Además, según el concejal Xabier Jiménez, “se deberían mejorar los criterios de contratación de los grupos musicales de las fiestas, contratando grupos que cuando menos respeten los derechos fundamentales y no traten a las mujeres únicamente como objetos sexuales".

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido cancelar el concierto que el artista madrileño C. Tangana tenía planificado para las fiestas de la ciudad. Una campaña de Change.org que logró 10.000 firmas en 24 horas llevó al Consistorio a cancelar la actuación de “el pucho”, como se le conoce coloquialmente. Uno de los entes que más hincapié hizo en la no contratación del cantante fue Elkarrekin Podemos , la división del grupo afincada en País Vasco en la que también están Ezker Anitza - IU y Equo Berdeak. Bildu también apoyó la decisión.

No me gusta @c_tangana pero me parece vergonzoso que le prohiban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable este ???? https://t.co/UiwReswnXj

Clara Serra , profesora y diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos, fue la que más contundente se mostró. Se expresó agusto: “Es un error grave censurar a C. Tangana en Bilbao y no ganamos nada con ello ni quienes defendemos la cultura y la libertad de expresión ni quienes defendemos el feminismo. Si alguien gana con esto son los enemigos de todas esas cosas. Nuestra tarea es pensar cómo se puede hacer un feminismo crítico con la cultura y pero no punitivo, que incentive la música feminista y potencie la igualdad desde las instituciones pero que se guarde siempre de la tentación de prohibir y silenciar. Incluso en el supuesto de que habláramos de letras de contenido machista... el feminismo tiene muchos a los que convencer y mucho que ganar con argumentos y debates. Tiene todo que perder con prohibiciones, así solo engrosará el ejército de la reacción.”

Muchísimas más personas públicas se postularon contra la decisión. Loola Pérez, sexóloga y CEO de Mujeres Jóvenes Murcia, expresó: “Esto no es #feminismo ni una mera medida pública a favor de la igualdad. Se llama censura. Es la incapacidad de la izquierda para discernir entre la letra de una canción y la intención del artista. Mi apoyo al artista. La música no es un peligro, quién censura desde el poder sí”. Antonio Maestre también se moja al respecto: “Suspenden el concierto de C. Tangana en Aste Nagusia tras la polémica por sus letras. Basta ya de hacerme defender a gente que no soporto”. Incluso Eduardo Rubiño, diputado en la Asamblea por Más Madrid, dijo que “cancelar al madrileño le parecía un error nefasto. Juzgar cada letra y cada verso como si quisiéramos habitar en un espacio puro de corrección política es contraproducente en términos estratégicos, inquietante en términos democráticos y desastroso en términos artisticos”.