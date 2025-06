Francisco Marhuenda, sobre la corrupción en el PSOE: "Cerdán iba de puro y resulta que es un chorizo indeseable"

La tertulia de 'Espejo Público' de hoy, jueves 19 de junio, ha contado con la presencia del director de La Razón, Francisco Marhuenda. El tema principal en torno al que ha girado el debate ha sido las consecuencias que está dejando la trama de corrupción del Partido Socialista, que ayer salpicaba a Ramón Alzórriz, hoy ex vicesecretario del PSOE de Navarra.

Esto ocurría después de que se descubriera que la mujer de Alzórriz había trabajado en Servinabar, empresa constructora beneficiaria del mayor contrato de obra pública en la comunidad foral. En relación a este nuevo caso, María Chivite defendía su honestidad como presidenta autonómica. Hace justo una semana, ella misma se mostraba visiblemente emocionada al lamentar la situación en la que se había visto envuelto Santos Cerdán, ex número dos de la formación socialista y mentor político de Chivite.

Indignación por el aumento de casos

Tras ir descubriendo poco a poco las nuevas figuras implicadas en esta crisis sin precedentes, Marhuenda ha cargado de forma contundente contra aquellos que han puesto en riesgo la integridad de la política en España. "Es 'el a,b,c' de la corrupción. Cualquier corrupto, primero lo niega, normal; luego se pone a llorar el responsable político, diciendo 'no sabía nada', 'es increíble', 'me han engañado, me han traicionado'", critica.

A su vez, el periodista ha señalado que si bien la corrupción está en estos momentos es el epicentro de todas las miradas, eso no quita el hecho de que se trate de un problema perenne en nuestra sociedad. "Pero eso, desde el principio de los tiempos. Si te vas a Roma, también los corruptos hacen este tipo de cosas", ha comentado.

Un declive en el socialismo del siglo XXI

A pesar de la vorágine vivida alrededor de los escándalos, Francisco Marhuenda ha asegurado no verse sorprendido por el desarrollo de los acontecimientos. "Pero al final el caso de corrupción es tan extenso, tan repugnante, tan sórdido", sostiene.

"Cerdán iba de puro, casto y bueno, resulta que era un chorizo indeseable", ha cargado con contundencia el periodista. Como conclusión a su intervención, Marhuenda ha recordado que el PSOE con sentido común es cosa del pasado. "Hemos pasado del socialismo de la gente que se había bien formado a la gente más sórdida y más guarrindonga que te puedas echar a la cara", sentencia.