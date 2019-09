PSOE y Podemos se reunirán mañana para retomar la negociación

El PSOE y Unidas Podemos retomarán mañana los contactos para la investidura en una reunión en el Congreso de los Diputados a las 11 de la mañana. La cita se ha concertado en una conversación telefónica a iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al responsable de Acción de Gobierno y Programa de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Será la segunda reunión de los equipos negociadores después de que el pasado jueves retomaran los contactos en un largo encuentro de cinco horas en el que apenas registraron avances. Esta interlocución ha permanecido parada durante el fin de semana, cuando los morados se comprometieron a hacer llegar sus propuestas a los socialistas.

Esta mañana, no parecía que el clima entre ambas formaciones fuera el más propicio para alcanzar un acuerdo. Socialistas y morados siguieron en el cruce de reproches y reiteraban constantemente las diferencias que a día de hoy les separan. Tras la reunión de cinco horas del pasado jueves, no ha existido interlocución alguna durante el fin de semana, a pesar de que quedaron en “intercambiarse papeles” y en Ferraz dicen estar a la “espera” de que los de Pablo Iglesias les remitan sus aportaciones. “Si no llaman, volveremos a tomar la iniciativa como hemos hecho siempre hasta ahora”, refieren. En todo caso, esta mañana en sendas entrevistas televisivas en Antena 3 y Televisión Española, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, han aprovechado su intervención para afear la “hostilidad previa” y las “críticas despiadadas” que desde Podemos se vierten hacia su partido. Una actitud, ha reconocido Ábalos, que “no crea el clima propicio para el entendimiento”.

A expensas de cómo avancen las conversaciones entre los equipos negociadores se fijará o no la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así lo ha expresado Lastra, reconociendo que “si se da el acuerdo, los líderes se verán”. Hasta ese momento, la portavoz del PSOE en el Congreso ha pedido autonomía. “No necesitamos que nadie nos tutele”, ha dicho. La posición del PSOE es que el presidente en funciones no irá a una investidura sin tener cerrados los apoyos. “No jugamos con las investiduras y no queremos jugar con esta”, ha señalado Lastra, reiterando que no la enfrentarán sin un acuerdo. Sin embargo, podría darse el caso de que Podemos decidiera facilitarle el Gobierno a Sánchez pero sin comprometerse a darle estabilidad en la legislatura. Una eventualidad que los socialistas rechazan pero que conllevaría declinar el encargo del Rey. En Moncloa asumen que lo tendrían difícil si cuentan con los apoyos, tal como publicamos hoy, y Lastra evitó pronunciarse sobre este asunto “porque no me gusta la política ficción y no sé qué va a hacer Podemos”.