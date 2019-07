El PSOE piensa que Podemos puede cambiar su posición

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, señaló este sábado que la propuesta de IU de negociar un acuerdo programático para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "está en la línea" de lo que el PSOE ofreció al inicio de las negociaciones a Unidas Podemos, y consideró que esta posición de IU puede hacer cambiar la de la formación que lidera Pablo Iglesias.

En declaraciones a los medios de comunicación, la responsable del partido afirmó que "habrá que ver hasta dónde cambia la posición de Unidas Podemos" como consecuencia del posicionamiento de IU, que considera que el partido liderado por Iglesias debe exigir un acuerdo en torno a las bases programáticas establecidas en el acuerdo presupuestario aun en el supuesto de que no haya coalición.

Narbona manifestó que desde el PSOE se respeta cualquier debate interno y también lo que está sucediendo en distintos territorios, en referencia tanto a los acuerdos que se han alcanzado con Unidas Podemos para gobernar como los que se han frustrado.

Narbona confió en que haya "reflexión por parte de todas las fuerzas políticas" tras la investidura fallida de Pedro Sánchez e insistió en que la oferta de un Gobierno de coalición que se hizo a Unidas Podemos "ya no está encima de la mesa".

Señaló que Sánchez se va a dirigir a los líderes de los partidos en los próximos días para abrir "espacios de aproximación" y "explorar otras posibilidades" que eviten nuevas elecciones. En cualquier caso, incidió en que el PSOE mantiene su programa político, del que citó medidas como derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral o aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"A todos los partidos lo que les estamos pidiendo es que no pongan barreras" para una nueva investidura, dijo, y puntualizó que eso "no significa cambiar nuestra propuesta programática, muy coincidente con la propuesta de Unidas Podemos". En este punto, criticó que este partido no ha querido trabajar durante la negociación para "ver dónde cabía mejorar nuestra propuesta".

Se refirió a PP y a Ciudadanos para pedirles "responsabilidad" y destacó que son partidos "constitucionalistas" que no quieren que el Ejecutivo dependa de las fuerzas independentistas y "sin embargo, se niegan a contemplar la posibilidad de una abstención".

Narbona fue preguntada sobre la posibilidad de que perjudique al PSOE un Gobierno que cuente con la abstención de PP y Ciudadanos ante el rechazo que mostraron los simpatizantes la noche electoral.

"El que un partido se abstenga en una votación no tiene por qué significar que se haya pactado algo con ese partido que cambie nuestra oferta electoral, y eso sirve para cualquier partido", respondió.

Por último, aprovechó para calificar de "muy buena noticia" que el CIS catalán haya reflejado que el apoyo al independentismo está en mínimos históricos desde 2017. "Después de un año de gobierno del PSOE, algo hemos debido hacer bien", concluyó.