El PSOE se apoya en la reacción de Podemos a la sentencia para alejar la coalición tras el 10-N

El PSOE se está cargando de razones, con el discurso mantenido por Unidas Podemos tras la sentencia del "procés", para seguir negando la coalición de gobierno con los morados. Felicitándose de no haber llegado a rubricarla en julio y negando que llegue a materializarse en el futuro tras el 10-N. Entre los argumentos que se esgrimieron entonces, las "grandes discrepancias en asuntos de Estado", siempre estuvo Cataluña y la eventual respuesta ante un desafío a la legalidad. La lectura que ha hecho Pablo Iglesias del fallo del Tribunal Supremo, aderezado con las críticas a Pedro Sánchez por proclamar el "cumplimiento íntegro" de la sentencia facilitan ahora al PSOE la dura tarea de hacer pedagogía entre el electorado de izquierdas de por qué no se llegó a un pacto con Podemos. Algo que les estaba costando explicar a sus votantes.

"Iglesias nunca se ha posicionado del lado del Gobierno en el debate territorial. Vuelve a abandonar al Gobierno. Por una vez me gustaría que en los asuntos de Estado se posicionara con el Gobierno", criticó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ayer en declaraciones a La Sexta. La dirigente socialista recordó que, en su día, los morados se comprometieron a mantener una posición leal al Ejecutivo y lejos de hacerlo ahora han llegado incluso a reactivar su apuesta por el referéndum de autodeterminación. "Pedimos que cumpla lo que nos dijo, que iba a apoyar al Gobierno. Eso deja a las claras lo confiable que es como socio de gobierno", resumió Lastra.