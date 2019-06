«Yo me guardaba una bala y pensaba: “Antes de caer prisionero, me pego un tiro”. Aunque no sé si hubiese tenido el valor». Al sargento Juan Moncadas no le hizo falta tomar esa difícil decisión, la cual le acompañó durante diez largos días de noviembre de 1957, los que él y sus 50 compañeros paracaidistas resistieron asediados al sur de Ifni por las tropas del Ejército Marroquí. Diez días recibiendo disparos, sin apenas víveres y viendo morir a sus compañeros. Diez días en un infierno que en realidad él no debería haber pisado, pero que le sirvieron para que le concedieran la Medalla Militar Individual, una de las más altas distinciones militares de España.

«A mediados del 57 nos marchamos para Ifni y al principio bien, porque la mayoría no sabíamos a dónde íbamos», prosigue, para añadir un hecho sin el que esta historia no hubiese tenido el mismo final: «A mí no me tocaba ir, pero un compañero casado y con hijos me preguntó que si tenía inconveniente en ir. Y yo, como era soltero y me daba lo mismo estar en Alcalá de Henares que en Sidi Ifni, me fui para allá». Así que se desplegó junto a sus compañeros. Los primeros meses vivían tranquilos y sin demasiados problemas, yendo y viniendo «al zoco del pueblo para comprar lo que necesitábamos para la Bandera». Pero a finales de noviembre llegaron malas noticias de los puestos avanzados españoles.

«¡El teniente ha muerto!»

Los disparos no cesaban, así que los 51 militares españoles aseguraron como pudieron la posición y prepararon una serie de puestos de tirador para dar más protección. «El teniente –Ortiz de Zárate– y yo nos turnábamos para ver los puestos. Dos horas él y dos horas yo», explica. Era la mañana del día 26 y el sargento llamó a Ortiz de Zárate para que le relevara. «Fue entonces cuando atacaron y mataron al teniente», recuerda Moncadas. «Me enteré porque oí a los paracaidistas que gritaban: “¡Avisad al sargento que el teniente ha muerto!”. Yo estaba al lado de una ametralladora y ordené que tiraran hacia los que nos atacaban». Fue su primera orden como nuevo responsable de la 3ª sección.

Para el sargento, asumir ese mando y esa gran responsabilidad fue «como si el cielo me cayera encima. Recién ascendido, sin tener idea de nada, en mi primer combate... Si me hubieran dicho “muérete”, me muero tranquilamente», recuerda mientras ríe. «Se me pasaron tantas cosas por la cabeza... No sé, me sentí solo, porque al final el mando siempre está solo». Había logrado defender la posición, pero el enemigo seguía rodeándolos. Durante los siguientes días, el silbar de las balas marroquíes sería su banda sonora. Y el hambre, la sed y el calor, sus compañeros. «No teníamos apenas víveres. Venían aviones a tirarnos suministros, aunque era muy difícil que cayeran en la posición. Una vez pudimos bajar para traer solo agua, pero era muy peligroso porque seguían disparándonos», cuenta el sargento. Así que lo único que se llevaban a la boca eran hojas de chumbera. «Nos vinieron muy bien. Nos comíamos las hojas y con su líquido calmábamos la sed». En cuanto a la munición, reconoce que no les faltó pero que tampoco les sobraba: «Nos lanzaron un paquete con munición, y como la tiraron desde el avión, mucha no servía porque estaba golpeada».

Pero su mente –y la de muchos de sus compañeros– no paraba de pensar qué ocurriría si finalmente les capturaban: «Eran unos bárbaros. A algunos de los que cogían los destripaban... Yo únicamente pensaba en no caer en sus manos como fuera. Rendirse era mucho peor, así que sacábamos fuerzas de donde no había para aguantar». Fue en esos momentos en los que optó por guardarse una bala. «Por si me tenía que pegar un tiro».