Emocionante homenaje en su colegio de Pamplona al hijo del agente del GAR asesinado

Ha ocurrido en el colegio Irabia de Pamplona, donde estudia uno de los hijos de David Pérez, agente del GAR asesinado en Barbate. En este caso, sobran las palabras escritas y lo que vale son las imágenes. Los alumnos le hacen pasillo de honor a la familia y a los agentes del GAR. El comentario entre los chavales es que todos quieren ser guardias civiles de mayores para "combatir la droga". Todo un ejemplo para los que han guardado silencio, no han permitido que otros se sumaran a los minutos de silencio, no han puesto la Bandera Nacional a media asta o han iniciado investigaciones internas con fines no demasiado claros, precisamente porque algunos se habrían permitido expresar sus sentimientos ante la muerte de sus compañeros.