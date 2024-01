Un enfadado Patxi López se enfrenta a un periodista: “Quien blanquea a Bildu, o a lo que te dé la gana, es la democracia”

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes en el Congreso de los Diputados que está “harto” de que se “pasee el fantasma de ETA cuando alguien no sabe qué decir para atacar al Gobierno”. López, visiblemente molesto y no siendo la primera vez que salta de esta manera ante una pregunta incómoda en una rueda de prensa, respondió de manera enérgica al periodista Javier Negre que cuestionó por qué su partido rechazó una declaración contra los atentados de ETA en Navarra.

"No te iba a contestar, pero voy a contestar porque estoy bastante harto de este asunto", exclamó interrumpiendo al periodista antes de que pudiera comprender completamente la naturaleza de su descontento. “Si me dejas explicar…porque tú ya has preguntado”, gritó sin dejarle preguntar más.

“ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace ya 12 años y quien blanquea a Bildu o a lo que te dé la gana es la democracia, porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie, la democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política pueda hacerlo”, le argumentó de manera enérgica.

Antes de finalizar su réplica, al portavoz socialista le dio tiempo a romper una lanza a favor del partido de Arnaldo Otegi: “En Bildu hay gente que también combatió la violencia, hay gente que también rechazó desde el principio lo que llamaban la lucha armada. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia ahora en realidad no os gusta… pues esto es la democracia”, sentenció.

Cuando parecía que Patxi había terminado, el periodista le repregunto por la presencia de exmiembros de ETA en las listas de Bildu y la falta de esclarecimiento de crímenes de la banda terrorista. A esto López contestó: “¿Ves cómo me interrumpes?”. Esto le sirvió de excusa para abandonar el atril y dejar la cuestión sin respuesta.