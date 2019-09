Errejón busca movilizar a Carmena para llegar al 15% en Madrid

El «plan A» de Más Madrid para dar el salto a la política nacional pasaba por convertir a Manuela Carmena en su candidata a La Moncloa como número uno de la lista por Madrid. Tras la negativa de la alcaldesa, Íñigo Errejón anunciará hoy que él asume el reto de ocupar ese lugar, el del cabeza de cartel. De esta forma, el ex número dos de Podemos se peleará por el voto de izquierdas con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y esto hará que la que se libre en esta circunscripción tenga muchas opciones de ser la madre de todas las batallas del 10-N.

En este contexto, un sector de los dirigentes de Más Madrid continúa trabajando para tratar de persuadir a Carmena para que, de una forma u otra, se sume a la aventura liderada por Errejón. Al nivel que sea. Saben bien en la entidad heredera de Ahora Madrid de las dificultades de volver a convencer a la ex jueza. El último episodio de su carrera política, al no haber sabido retener la Alcaldía de la capital el 26-M, la dejó un sabor amargo. Sin embargo, en su entorno también son muy conscientes de que, más allá de siglas, se siente comprometida personalmente con buena parte de la plana mayor de Más Madrid, especialmente con los miembros del grupo municipal en el consistorio de la ciudad. Es ese vínculo el que hace albergar algunas esperanzas de que Carmena se involucre. Hay tiempo hasta el 7 de octubre, día en el que acaba el plazo para registrar las candidaturas electorales. Con varias opciones sobre la mesa. Una de estas vías pasaría por su integración en la propia lista, aunque sea ocupando un lugar simbólico como, por ejemplo, el último de la papeleta. Otra posibilidad, en el caso de que mantenga su «no» a formar parte de la candidatura, es que Carmena participe de una manera más o menos activa en la campaña. En el análisis estratégico hecho por Más Madrid se contempla que, dentro una campaña breve –de apenas una semana– y en la que Errejón no participará en los debates electorales junto a los otros cinco grandes candidatos, sería un impulso positivo que Carmena ocupase una posición activa en los mítines y en los medios de comunicación.

No hay que pasar por alto que el proyecto de Más Madrid necesitará llegar al 15% de los votos de los madrileños para poder aspirar a convertirse en grupo parlamentario propio en el Congreso, para lo que la intervención de Carmena se antoja fundamental. Las vías para alcanzar esta meta y esquivar su integración en el Grupo Mixto son varias: lograr 15 diputados o, al menos, 5 escaños siempre que se haya superado el 5% de los votos en el conjunto de España o se haya conseguido el 15% o más de los votos en las circunscripciones donde se haya presentado. Descartada, en principio, la primera opción –la de conseguir 15 diputados–, en Más Madrid estudian estos días con mucho tiento en que circunscripciones presentarse, ya que se priorizarán aquellas en las que las marcas con las que confluir tengan músculo suficiente como para acercarse a ese 15%. Un umbral que no está claro que el partido de Errejón pueda conseguir en Madrid. En las autonómicas de mayo, con él como cabeza de cartel, se quedó a las puertas, al lograr el 14,65% de los votos. Fue un buen resultado, aunque con dos condicionantes: no se midió con un candidato de la entidad de Pablo Iglesias y en aquella cita compartió «ticket» electoral con Carmena. La alcaldesa en la capital llegó al 30,9%. Podemos, en las elecciones generales, consiguió en Madrid el 16,24% de las papeletas. Y ésa es la tarta que, en teoría, Iglesias y Errejón se disputarán en noviembre.