El Estado Islámico difunde en español el último mensaje en el que pide atentados en Europa

Que el Estado Islámico (Daesh, Isis) tiene puestos sus ojos, entre otros países, en España (Al Andalus para ellos) es algo conocido. Pero, de un tiempo a esta parte, quieren extender su influencia conocedores de que muchas de las personas que quieren captar o no saben árabe o no lo dominan con fluidez.

El último ejemplo lo tenemos en la difusión en español, a través de su “fundación) Al Fursan al Tarjuma, del texto íntegro del portavoz delo grupo terrorista, Abu Hudaifah al Ansari.

No es un asunto baladí ya que los mensajes que transmite este individuo en las 7.500 palabras de su diatriba no son otra cosa que un llamamiento a la muerte y la destrucción. Algo que parece lejano pero que es un peligro que se halla ahí, a la vuelta de la esquina, y, si no, que se lo pregunten a los moscovitas.

En ese mensaje, convenientemente traducido, se dice, entre otras cosas:

-- Renovamos y reiteramos nuestra incitación a los leones (“lobos”) solitarios, para esforzarse a atacar los cruzados y judíos en todas partes, especialmente en América cruzada y Europa, así como en el corazón del cuasi estado judío en Al Qaeda y en los territorios del interior de Palestina.

--Sepa que llevar la batalla a las casas de los judíos y cruzados es más difícil para ellos, más desgarrador, y más doloroso. Así, renueva tus intenciones y redacta tu testamento, y quédate al acecho de los judíos y cristianos y atácalos. Recuerda la grandeza de tus hechos y la magnanimidad de tu recompensa. Estás vendiendo tu vida por un precio barato por el bien de tu Señor.

--Este es un mensaje para los musulmanes jóvenes que están distraídos en las tierras de los kufar (infieles), atraídos por todo tipo de deseos y dudas, que se entristecen por la aflicción de su Ummah (revelación) y no saben a dónde ir. Los ves avanzar poco a poco en una ocasión y retrocediendo en otra. Venid a las arenas de yihad en el Estado Islámico. Venid y vivid entre vuestros hermanos para que estéis seguros en vuestra religión, y ganad el bien.

Inquietantes incitaciones sin duda ante las que sólo cabe el combate policial directo con la imprescindible colaboración ciudadana.