La estrategia de Pablo Iglesias para desgastar a Yolanda Díaz no funciona, según el CIS

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegó con pocas sorpresas ayer. Y es que pese a la denuncia de Podemos contra el presidente del instituto demoscópico, José Félix Tezanos, al que acusó de «cocinar» los datos, la formación morada sigue en caída libre, más si cabe tras la reciente puesta de largo de Yolanda Díaz al frente de Sumar.

La irrupción de Sumar, lejos de tender puentes entre los principales actores de izquierda, ha tensado la situación entre los de Ione Belarra y los de Yolanda Díaz. Los datos, a día de hoy, impulsan a la vicepresidenta a ocho meses de las elecciones generales, mientras que arrinconan a Podemos. Si las encuestas siguen a favor de Díaz, una ruptura entre ambas partes podría sobrevolar como opción en algunos sectores si no llegan a un acuerdo antes. Los de Yolanda Díaz obtendrían, según barómetro, el 10, 6% de los apoyos y se alzarían con la cuarta plaza política, muy por delante de Podemos, que se queda en quinto lugar y bastante lejos de Sumar, con el 6,7%.

En las «tripas» del CIS, los datos acaban confirmando que la estrategia de Pablo Iglesias de desgastar a Díaz con sus continuos ataques, es en vano, es decir que no funciona. El ex secretario general comenzó el pasado mes de octubre desplegando su maquinaria política contra la vicepresidenta. En la «uni de otoño» de Podemos, la exigió «respetar» a los morados, cuando todavía no habían comenzado las conversaciones para la configuración de la confluencia de izquierdas y poco después acabó insultándola por no defender a Irene Montero en la crisis por el «solo sí es sí». Durante este tiempo la ha ido acechando sin pausa, acusándola incluso de no buscar la unidad en la izquierda y de parecerse más a Más País que a Podemos, entre otras arremetidas. Según los datos cruzados por variables políticas del mes de octubre, entre un 48,1 y un 52,3% de los votantes de Unidas Podemos apostaban por la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando se les preguntaba por quién prefería como presidente del Gobierno. Un dato que prácticamente no ha variado en el último barómetro, pues ahora los votantes de Unidas Podemos siguen confiando en ella, con casi el mismo porcentaje, entre un 49,3 y un 55,6. Es decir, la vicepresidenta no ha salido, de momento, desgastada en la batalla entre Podemos y Sumar por el poder en la izquierda. Los votantes de Unidas Podemos siguen apoyando a la vicepresidenta, a pesar de los ataques del exlíder. La tensión entre ambos espacios ha escalado en la última semana, sobre todo tras la entrevista de Díaz en La Sexta, donde cargaba duramente contra el exvicepresidente, lo cuál tenía su consecuente respuesta en el partido morado. Otro dato, el liderazgo de la también ministra ha crecido incluso, cosechando mejores resultados entre votantes de otros partidos. En ese mes de octubre, solo un 7,3 del electorado socialista señalaba a la vicepresidenta como futura presidenta. En el actual, un 14,5% ya muestra su afinidad.

En medio de la guerra entre Podemos y Sumar, hay más datos a analizar. Díaz gana a los morados en casi todas las horquillas de edad. A partir de los 45 años, la vicepresidenta logra los mejores resultados, duplicando los del partido morado. En la primera franja, Sumar se queda con el 10,3%, mientras que Podemos se queda en el 4,7. Entre los colectivos más jóvenes también gana la nueva formación, aunque la diferencia es menos notoria.

Díaz sigue siendo, además, la líder política mejor valorada por los españoles. Si bien no aprueba, logra un 4,87. Por detrás se encuentra Pedro Sánchez, con un 4,43. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Más País, Íñigo Errejón, se colocan a la par con 4,07 y 4,03 puntos, respectivamente. Y ya muy por detrás se sitúan la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas (3,39), y el de Vox, Santiago Abascal (2,73).