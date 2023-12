El PP exige cesar el "navajeo" en la reunión entre Sánchez y Feijóo

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para "comprobar" si queda "dignidad suficiente" a "algún responsable socialista" para "rebelarse"contra pactos como el que el PSN ha sellado con Bildu en Pamplona. "Creemos que es indignante el silencio y creemos que es indignante que se trague ante este tipo de decisiones", ha aseverado Sémper, que ha solicitado "formalmente" al PSOE que dé "marcha atrás" en ese pacto con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona.

En cualquier caso, el portavoz del PP indicó que su partido seguirá defendiendo y apostando por quitar alcaldías a Bildu, "pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas".

Tras asegurar que Bildu sigue defendiendo que ETA tuvo alguna razón de ser, ha acusado a Sánchez de cruzar una línea roja. "No hay línea roja alguna para Sánchez, no hay principio ético y moral que haya hecho saltar por los aires y esto merece toda nuestra censura", ha recalcado.

Reunión, en el aire

En cuanto a la reunión entre Pedro Sánchez y Feijóo, el PP ha exigido rigor y seriedad y no "navajeo" ni "prácticas torticeras" al Gobierno a la hora de fijar la fecha algo que, por ahora, sigue sin estar cerrada.

El portavoz del PP ha denunciado que no hay comunicación entre los gabinetes de Sánchez y Feijóo y que Moncloa no ha informado formalmente al PP del orden del día del encuentro, sino que se ha limitado a proponer tres fechas, lo que ve "poco profesional". "Alguien decía en broma: 'a lo mejor tenemos que convocar en Ginebra y así le interesa más al señor Sánchez', pero España no está para bromas, no está para juegos partidistas, para este navajeo a corto plazo estratégico y táctico y menos si es impulsado por el presidente del Gobierno", ha subrayado.

El Gobierno ofreció al PP tres fechas, el 18, el 22 y el 29 de diciembre, según fuentes de Moncloa, pero el calendario sigue corriendo, con el PSOE acusando al PP de poner excusas y los populares señalando que no quieren picar el "anzuelo" de hablar de la reunión mientras se tramita la amnistía o el PSOE da la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu. Además, exigen saber "para qué" es esa reunión y quieren introducir también temas en ese orden del día que no llega.

El PP insiste en además, se va a seguir oponiendo al Gobierno en la calle, el Congreso y el Senado, pero también cara a cara. "Nosotros no rechazamos hablar y debatir sobre intereses generales de España. No le estamos pidiendo ni amnistía ni indultar a terroristas, ni lo que está pidiendo Junts, le estamos pidiendo un orden del día", ha recalcado Sémper. "No es serio que nos enteremos de qué quiere hablar el presidente del Gobierno porque nos lo cuenta un periodista porque le ha llegado un WhatsApp", ha denunciado Sémper al señalarle la prensa que los temas de los que quiere hablar Sánchez son públicos: renovación del Consejo General del Poder Judicial, financiación autonómica y eliminar el término disminuidos de la Constitución.

Por otra parte, el PP ha denunciado que Sánchez se reunirá el jueves con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para "rendirle pleitesía" y así poder reunirse después con Carles Puigdemont, eso sí, "fuera de España".

Además, el PP reclama que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se pronuncie sobre los trayectos cortos del avión oficial Falcon que utiliza el presidente, Pedro Sánchez, como el vuelo entre Coruña y Santiago del sábado, que equivale según los populares al impacto ecológico de 62 trayectos en coche.

"Señora Díaz, ¿le parece a usted razonable que el señor Sánchez haga volar el Falcon doce minutos para evitarse él un desplazamiento en vehículo privado?", ha preguntado Sémper, recordando que Sumar ha propuesto prohibir los vuelos inferiores a las dos horas que tengan alternativa en ferrocarril.