Federico Jiménez Losantos: "Si vuelvo a Barcelona será con la guardia civil para iniciar la ocupación"

Él se convirtió en un personaje incómodo y pagó un alto precio por su crítica: fue víctima de un atentado por parte del grupo terrorista Terra Lliure. Como suele bromear, «llegué sobre las ruedas de una Vespa y salí sobre ruedas de una ambulancia. ¿Se fue o le echaron de Barcelona? «Yo tenía el traslado oficial al Instituto López de Vega de Madrid antes del atentado. Me venía a Madrid porque ya no soportaba Barcelona, me daba asco. Y, luego, llega en un momento en el que te has convertido en un problema para tus amigos porque nos amenazaban de muerte. No podía ir por Las Ramblas. Desde entonces, en ocasiones contadas ha vuelto porque ya no le interesa, pese al fuerte lazo sentimental que le une con la Ciudad Condal. Allí conoció a su mujer, María, en el Patio de Letras de la Universidad. Sin embargo, la Barcelona actual, que los independentistas tratan de convertir en el cuartel del separatismo, no le interesa: «Solo volvería con la Guardia Civil porque lo que yo creo que hace falta es la ocupación para defender a los españoles». Sin pelos en la lengua, Federico Jiménez Losantos sostiene que el embrión del golpe de Estado del 1 de octubre se remonta a 1979. «Toda la maquinaria de despotismo que culminó con el golpe comenzó cuando el pujolismo/lenilismo, es decir, cuando la alianza entre Pujol y el PSUC se convierte en el plan racista de la extrema derecha, ladrona de Cataluña con la policía comunista del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). Es decir, la propaganda de la izquierda al servicio de la derecha separatista». Sostiene que si hasta 2017 no habían intentado el asalto final, o sea, el intento de proclamar su república, fue porque necesitaron tiempo para la «doma», el lavado de cerebro que desde todas las instituciones se perpetra contra los habitantes de Cataluña desde niños. Sin ir más lejos, solo unas horas antes de esta entrevista, una pequeña fue agredida en Tarrrasa por su profesora por pintar una bandera rojigualda y escribir «Viva España». «Eso siempre ha sido así. En el primer Congreso de Cultura catalán, al que voy con el compositor Carlos Santos, se levantó una de Comisiones y pidió perdón por hablar en español. En ese momento yo dije: queréis una dictadura como la de antes pero mucho peor». Para poner fin a los programas de inmersión lingüística en las escuelas catalanas Jiménez Losantos es partidario de devolver al Estado la competencia en materia de Educación y la represión, que considera que «es lo único que no se ha probado todavía contra el nacionalismo catalán. Es decir, que el dueño de un colegio sepa que si en su centro pasa esto, el colegio será cerrado, multado y procesado». En su opinión, el enquistamiento del nacionalismo catalán se produjo porque «en Madrid no querían verlo». Dice que con el nacionalismo vasco «tenían bastante» y quisieron pensar que el catalán era «bueno». Se equivocaron. «Da igual que el jefe de la secta o el sumo sacerdote se llame Montilla, Maragall, Pujol o Torra.